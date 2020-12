Google Home deelt dreun uit aan Sonos en Bose met deze feature

Google Assistent omarmt dienst van Apple en daar zijn Sonos en Bose niet blij mee.

De markt voor slimme speakers wordt steeds groter en daarmee neemt de concurrentie natuurlijk toe. Dat is bij Google niet onopgemerkt gebleven. Zij stapte in en sloot voor haar slimme speaker, Google Home, een deal waar concurrenten Sonos en Bose niet gelukkig mee zullen zijn.

Google Home krijgt Apple Music

Google maakt namelijk bekend dat het steeds populairder wordende Apple Music beschikbaar komt op alle apparaten die Google Assistent ondersteunen. Dat betekent dat ook Google Home geschikt zal zijn voor de muziekdienst van Apple en daarmee heeft de slimme speaker natuurlijk een fors extra voordeel.

Zoals gezegd geldt dit voordeel voor alle Google-apparaten die Google Assistent ondersteunen, dus ook Google Nest apparatuur zal Apple Music ondersteunen.

Google Home naar het centrum van de slimme speakers

Met deze uitbreiding verovert Google ineens een centrale positie op de markt voor slimme speakers. Immers, Google kan naast Apple Music ook diensten zoals YouTube Music aanbieden.

Daarmee staat de Echo, de slimme speaker van Amazon meer onder druk (die biedt namelijk wel ondersteuning voor Apple Music en natuurlijk voor Amazon Music, maar niet voor YouTube music). Ook de HomePod van Apple kan de druk voelen, want als je geen hardcore Apple fan heb je nu naast de Echo speakers nog een andere, interessante optie.

Ook andere concurrenten, zoals Bose en Sonos krijgen er een geduchte concurrent bij nu Google Home zowel YouTube Music als Apple Music aan kan bieden.

Wanneer is Apple Music beschikbaar?

Google laat er geen gras over groeien, want momenteel kan je Apple Music al gebruiken in Amerika, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en Japan. De uitrol naar andere gebieden wordt in de komende weken verwacht.

Bron: T3.com