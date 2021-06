Google introduceert een waarschuwingsfunctie die je gaat bevalen! - Apparata

Het bedrijf werkt continue aan nieuwe functies. Nu komt Google met een waarschuwingsfunctie waarmee jij beter weet waar je aan toe bent.

De techgigiant heeft pas geleden stappen ondernomen om zoekresultaten beter te kunnen controleren op feiten. Want soms is het zo dat bij nieuwsberichten betrouwbare bronnen lastig zijn te vinden. Dit terwijl het nieuws ‘hot’ is en veel mensen erop zoeken.

Google introduceert waarschuwingsfunctie

Google test de functie op dit moment. De nieuwe functie kan gebruikers waarschuwen. Bijvoorbeeld wanneer een zoekopdracht onbetrouwbare resultaten kan opleveren, dit meldt Recode op hun website. De functionaliteit is zo ontworpen dat zoekgebruikers meer context krijgen bij nieuwe of belangrijke informatie.

Het is ontworpen om zoekgebruikers extra context te geven over nieuwe of belangrijke informatie. “Als iemand een zoekopdracht uitvoert op Google, proberen we u de meest relevante, betrouwbare informatie te tonen die we kunnen”, zegt Danny Sullivan, van Google Zoeken. “Maar we krijgen veel dingen die helemaal nieuw zijn.”

Zoekresultaten

Google komt dus met een waarschuwing als de resultaten niet helemaal jofel te onderbouwen zijn. Een vak boven de resultaten geeft gebruikers aan dat “het lijkt alsof deze resultaten snel veranderen”. En voegt eraan toe dat “als dit onderwerp nieuw is, het soms even kan duren voordat resultaten door betrouwbare bronnen worden toegevoegd.”

In februari sprak Google al over “dit resultaat”-panelen die een beschrijving van de gelinkte website weergeven. Dat zal ofwel beschrijven hoe de site informatie of andere informatie verzamelt over wanneer deze voor het eerst werd geïndexeerd.

De pop-ups ‘over dit resultaat’ zijn (nog?) verborgen achter een menu waarvan mensen misschien niet weten dat ze erop moeten klikken. Niet echt handig. De nieuwste functie bij het testen waarschuwt gebruikers dus dat de resultaten mogelijk niet betrouwbaar zijn. Hopelijk geven ze gebruikers een pauze, voordat ze verkeerde informatie verspreiden. Als de nieuwe functie volledig geïmplementeerd is, zou het moeten bijdragen aan de inspanningen van het bedrijf om gebruikers te informeren over de kwaliteit van de resultaten. En dat is een mooi streven!