Google investeert verder in markt met enorme potentie

Stilzitten is geen optie, dan wordt je ingehaald. Daarom investeert Google in een markt met enorme potentie en toekomst.

Google richt een Web3-team op binnen zijn cloudeenheid en merkt op dat “het een markt is die al een enorm potentieel laat zien.” Een Google-manager legde uit: “We bieden bedrijven technologieën om te gebruiken. En te profiteren van de gedistribueerde aard van Web3 in hun huidige bedrijven en ondernemingen.”

Google ziet potentie in deze markt

Ook al staat web3 nog in de kinderschoenen, het bedrijf steekt er toch veel geld in. De cloudeenheid van Google creëert een team om services te bouwen voor ontwikkelaars. Die vervolgens hun eigen Web3-software samenstellen en blockchain-applicaties uitvoeren, meldde CNBC.

Amit Zavery, vice-president en hoofd van de Google Cloud, liet medewerkers vrijdag in een e-mail weten dat het doel van het initiatief is om het Google Cloud-platform de eerste keuze te maken voor ontwikkelaars in het veld. Hij schreef: Hoewel de wereld Web3 nog in een vroeg stadium omarmt, is het een markt die al een enorm potentieel laat zien. Waarbij veel klanten ons vragen onze ondersteuning voor Web3- en cryptogerelateerde technologieën te vergroten.

Toekomst

Google ziet web3 als de toekomst en zegt het volgende erover. “We proberen niet rechtstreeks deel uit te maken van de cryptocurrency-golf. We bieden bedrijven technologieën om te gebruiken en te profiteren van de gedistribueerde aard van Web3. Dit in hun huidige bedrijven en ondernemingen. ”

De CEO van Google en zijn moederbedrijf, Alphabet Inc., Sundar Pichai, zei in februari dat blockchain “zo’n interessante en krachtige technologie is met brede toepassingen”, en benadrukte: als bedrijf kijken we hoe we kunnen bijdragen aan het ecosysteem en waarde toevoegen.”