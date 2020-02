Google is klaar met irritante ads in apps

Maar Google heeft nog belachelijk veel werk aan de winkel.





Iedere Android-gebruiker heeft wel eens een app binnengehaald via de Google Play Store die niet helemaal prettig was in gebruik. Een van de grootste ergernissen is bijvoorbeeld het nauwelijks kunnen gebruiken van een app vanwege talloze advertenties. Die advertenties worden steeds sluwer en opdringeriger. Google is daar een beetje klaar mee, maar met hun redenering zou misschien wel de helft van alle apps uit de Play Store gegooid moeten worden.

We zijn zijn onderbewust een beetje getraind om advertenties te negeren. Daarom doen influencers en suggestieve Facebook-berichten het zo goed; je hebt niet door dat je reclame consumeert. Maar in apps zijn ze nog niet zo ver. In plaats daarvan worden gebruikers meer dan eens misleid; buttons die een functie lijken te hebben blijken een advertentie te zijn of om de paar seconden opent er een schermbreed grote reclame.

Daarom heeft Google nu 600 apps uit de Play Store verbannen, zo meldt BuzzFeedNews. Ze zouden volgens Google onder andere de disruptive ads policy en disallowed interstitial policy hebben geschonden. Dit is de definitie van een storende advertentie: “Advertenties die onverwachts aan gebruikers getoond worden, bijvoorbeeld door de bruikbaarheid van een app te dwarsbomen of door zekere functionaliteiten te blokkeren.”

Maar op basis van die definitie kan ik talloze applicaties noemen die de voorwaarden compleet negeren. Vooral apps gemaakt door ontwikkelaars uit China, India en Singapore zouden smerige reclamepraktijken hanteren, voornamelijk gericht op Engelssprekende gebruikers.

Maar voordat ik Google’s regeling helemaal kapot probeer te maken, moet wel gezegd worden dat de zoekgigant en Android-ontwikkelaar hard hun best doet om dergelijke advertenties te signaleren. Zo heeft het miljardenbedrijf (naast bug hunters) ook flink geïnvesteerd in machine-learning om een A.I. dergelijke reclame te laten herkennen. Zo moet het in de toekomst makkelijker zijn om de smerige advertenties te herkennen.

Lees ook: Zo belachelijk veel verdient men via de Play Store