Google kan je hartslag meten - Apparata

Vandaag kwam het bericht dat Google je hartslag kan meten met je smartphone camera.

We willen allemaal gezonder leven. Door meer te sporten, beter te eten en minder bier te drinken. Nou ja, misschien dat laatste niet maar het is toch handig om je hart- en ademhaling op een eenvoudige manier te kunnen meten. Google gebruikt hiervoor een combinatie van sensoren en computer vision- algoritmen om metingen uit te voeren met je camera van je smartphone.

Beschikbaar op Pixel- telefoons

Het bedrijf deelde mee dat de functie waarmee Google je hartslag kan meten te gebruiken is vanaf volgende maand op alle Pixel- telefoons, maar er zullen snel meer Android– apparaten volgen. Om dit te gebruiken moet je je hoofd en bovenlichaam in het zicht van de camera aan de voorzijde plaatsen. Door een vinger op de naar achteren gerichte lens te plaatsen, kan je hartslag ingeschat worden. De resultaten kunnen opgeslagen worden in de Google Fit-app, om dit in de toekomst bij te houden en of te zien of er veranderingen zijn. In andere woorden: leef je gezonder of niet? Overigens kan je er voor kiezen om de gegevens niet in de app op te slaan, zodat je zeker weet dat niemand er bij kan komen. Het is ook mogelijk om de metingen weer te verwijderen binnen de app.

Afdeling gezondheidstechnologieën

Google heeft zelfs een afdeling gezondheidstechnologieën bij Google Health. De baas daar heet Shwetak Patel en vergelijkt deze functie met de vingertoppulsoximeter. Moeilijk woord, maar dit is het apparaatje dat je op je topje zet van je vinger, waardoor de hartslag gemeten kan worden. Door de ontwikkelingen van de camera’s van smartphones en computervisie- algoritmen is het nu mogelijk de meest onmerkbare bewegingen en dus kleurveranderingen te zien. Dus als je het gezicht bekijkt en er is een kleine kleurverandering, dan kan dat waargenomen worden en blijkbaar vertellen wat je hartslag is. Voor het meten van de ademhaling is zicht op het bovenlichaam nodig.

De algoritmen zijn getest op mensen met een breed scala aan leeftijden, geslachten, huidskleuren, gezondheidsbeelden en onder verschillende lichtomstandigheden Patel

Uiteraard, deze tool is niet voor medisch gebruik maar is ontworpen voor persoonlijk welzijn. Het zijn geen medische diagnoses, maar nog steeds nuttige metingen van fitheid en gezondheid aldus Google. Dus na je hardlooprondje, net voor 21:00 uur als je binnen moet zijn voor de avondklok, kan je snel de app gebruiken en zien wat je hartslag is. En dan hopen dat het beter is dan verleden keer.