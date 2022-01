Google komt met functie die je niet zal bevallen

Iedereen maakt wel gebruik van een product van Google, ze komen nu met een functie die je niet zal bevallen.

Privacy wordt steeds belangrijker naarmate we meer en meer tijd besteden online. De grote techbedrijven vinden dat geweldig, want dat betekent meer inkomsten. Google had een geplande wijziging op de agenda staan, namelijk de vervanging voor cookies van derden. Dit werd door bijna iedereen negatief ontvangen, dus het bedrijf heeft een nieuw idee uitgewerkt.

Google functie

Het nieuwe plan van het bedrijf voor het volgen van gebruikers draait nog steeds allemaal om je browsegeschiedenis. Google was van plan om cookies van derden uit te bannen. Vorig jaar stelde het bedrijf een alternatief voor voor het volgen van gebruikers, genaamd FLoC (“Federated Learning of Cohorts”).

Deze week zei Google dat FLoC officieel niet meer doorgaat. In plaats daarvan kondigde het bedrijf dinsdag aan dat het een ander cookie-alternatief zou uitproberen. Genaamd “Topics”, dat vrijwel zeker net zo controversieel zal zijn als FLoC, maar op verschillende manieren.

Controversieel

In een blogpost van Vinay Goel, een Google-productdirecteur die aan deze cookiegerelateerde voorstellen werkte, merkte hij op dat het plan “werd geïnformeerd door onze kennis en wijdverbreide feedback van de gemeenschap van onze eerdere FLoC-proeven”, wat misschien een beleefde manier is om te zeggen dat het voorstel bij niemand populair was.

De nieuwe functie doet het anders. Zodra de browser de dingen heeft ontdekt waarin je in het algemeen geïnteresseerd bent – en je gebruikt die browser om een ​​site te openen die de backend-code Topics ondersteunt – deelt de browser een handvol van je meest bezochte onderwerpen van de afgelopen drie weken met de site. En die site kan de onderwerpen vervolgens delen met zijn advertentiepartners, die deze onderwerpen vervolgens kunnen gebruiken om je te targeten met advertenties.