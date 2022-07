Google laat je bezienswaardigheden in 3D bekijken

Vanaf Android of iOS bezienswaardigheden in 3D zien op Google Maps. Dat kan nu.

In satellietweergave over Google Maps zwerven kan vermakelijk zijn, maar ook wat afstandelijk. Door de jaren heen innoveert Google steeds meer zodat het er leuker op wordt. De beste innovatie is misschien wel de introductie van 3D op Google Maps.

Het is nu mogelijk om van bijna 100 bezienswaardigheden over de hele wereld het object in 3D te zien. Dit kan op Google Maps op iOS en Android. Onder andere de Big Ben in Londen, de Empire State Building in New York en gevangenis Alcatraz in San Francisco behoren tot het lijstje. Dat maakt het bedrijf bekend in een blog.

Met de 3D-weergave kun je het object vanuit alle hoeken bekijken. Ideaal als je een vakantie aan het plannen bent en alvast een virtueel voorproefje wil zien. Er worden nog vast meer bezienswaardigheden door Google toegevoegd aan het lijstje met 3D weergaven.

Volgens Google helpt de 3D weergave op Google Maps om bijvoorbeeld een bezienswaardigheid toe te voegen aan je lijstje met dingen om te zien. Dankzij 3D kun je onder andere een gebouw als de Empire State Building van veraf of van dichtbij bekijken. Dat is toch anders dan een plaatje op de zoekmachine of een satellietweergave van bovenaf.