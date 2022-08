Google laat je games starten vanuit een zoekresultaat

Op Google een game zoeken en deze vervolgens direct starten vanuit de browser!

Google probeert je het leven zo makkelijk mogelijk te maken. Vandaar dat de zoekmachine door de jaren heen allerlei upgrades heeft gekregen. Het Amerikaanse techbedrijf heeft natuurlijk niet alleen een zoekmachine. Zo heb je bijvoorbeeld Stadia, het gameplatform in de cloud van Google. Het techbedrijf gaat je nu ook games laten starten vanuit een zoekresultaat.

Google games

Nu kan het natuurlijk zo zijn dat de game niet op Stadia staat. Het is echter niet zo dat het dan meteen stopt. Naast ondersteuning voor Stadia neemt Google ook de bibliotheek mee van Xbox Cloud Gaming, Amazon Luna en NVIDIA GeForce Now. Daardoor is een bibliotheek van honderden games beschikbaar om opgenomen te worden in de zoekresultaten van Google.

Momenteel test het techbedrijf deze nieuwe feature. Het is dus nog niet publiekelijk voor iedereen om uit te proberen. Maar het gegeven klinkt interessant. Cloud gaming is de toekomst en door op Google een game in te tikken en deze op deze manier meteen te spelen maakt het ontzettend makkelijk.

Er zijn natuurlijk wel voorwaarden verbonden aan dit principe. Denk aan het hebben van een account op het platform en het feit dat de game deze mogelijkheid ook daadwerkelijk ondersteunt.