Google laat je online één piano spelen met vrienden

Samen één piano delen in Google Chrome met je vrienden. Het werkt als volgt.

Even een grappig momentje beleven met je vrienden of collega’s? Google heeft met Chrome Music Lab een coole feature bedacht. Via de webbrowser van het Amerikaanse techbedrijf kun je met meerdere personen piano spelen. Iedereen schakelt in vanaf zijn eigen browser. Je hoeft dus niet fysiek bij elkaar te zijn. Wel zo prettig in deze tijden van corona.

Ze noemen het Shared Piano en deelnemers krijgen elk een eigen patroon te zien met een aparte kleur. Zo hou je het overzicht wie wat aan het spelen is op de piano. Shared Piano met Google Chrome Music Lab werkt zowel via de desktop als via je smartphone.

Het concept is nog wel een beta. Via een unieke link open je een Shared Piano kamer. Vervolgens deel je deze link met vrienden en kunnen ze meespelen op dezelfde piano. Er kunnen maximaal 10 mensen in één kamer meespelen. Het is niet bekend of er in de toekomst meer personen bijkunnen.

Ben je piano spelen zat dan kun je ook een ander instrument uitkiezen. Naast de piano heb je drums, een marimba, een snaarinstrument en een houtblazer. Even uitvogelen met vrienden welk instrument jullie willen gaan bespelen en gaan met die banaan.