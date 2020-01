Google laat je telefoongesprekken opnemen

Handig, maar ook creepy?





De standaard Phone-app op je Android-toestel wacht een aantal vernieuwingen. Google werkt aan een aantal nieuwe features die het mogelijk maakt om telefoongesprekken op te nemen en deze te transcriberen.

Dat is ontdekt door onder meer 9to5Google en XDA Developer. Voordat je een conversatie wil opnemen geeft Google een waarschuwing van tevoren. Over de wereld gelden overal immers andere regels. De waarschuwing zegt dat jij verantwoordelijk bent voor de opnames en de lokale juridische regels die gelden in het land waar je bent.

Het opnemen van telefoongesprekken is, zonder kwaadaardige doeleinden, best handig. Als jij een belangrijk gesprek heb met een collega kun je alles nog eens rustig terugluisteren. Met een transcriptie is het ook woord voor woord terug te lezen.

Het is niet zo dat de persoon aan de andere kant van de lijn verrast wordt. Indien jij klikt op de knop om een opname te maken, dan zal een robotstem dit duidelijk maken tijdens de conversatie. Zo ben jij en de andere beller geïnformeerd dat er opnames van het gesprek worden gemaakt. Wel zo transparant.

De techniek is niet exclusief voor Android. De Phone-app van Google op iOS krijgt tevens de mogelijkheid om telefoongesprekken op te nemen.