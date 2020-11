Google lanceert per ongeluk nieuwe app Device Lock Controller - Apparata

Google lanceert per ongeluk een app genaamd Device Lock Controller waarmee providers op afstand telefoons kunnen uitschakelen.

Doorgaans weten we wel een beetje waar Google mee bezig is. Recentelijk spotte XDA-Developers daarentegen een gloednieuwe, niet aangekondigde Google app in de Play Store. Wat blijkt? Eigenlijk was het helemaal niet de bedoeling dat de app uit zou komen.

Oeps: Google lanceert Device Lock Controller

De Google app, Device Lock Controller, is een applicatie waarmee woekeraars op afstand een smartphone van een gebruiker kunnen uitschakelen. Het gelinkte medium spotte de niet verder aangekondigde app in de Amerikaanse Play Store. Dat is op zichzelf al verrassend genoeg.

Maar de Google app is ook nog eens best wel vreemd voor Google’s line-up. Bedrijven, bijvoorbeeld providers, kunnen met Device Lock Controller een toestel aan iemand geven. Betaalt diegene niet meer voor het toestel, dan kan het bedrijf alle functionaliteiten op afstand uitschakelen. Toegang tot nooddiensten werkt nog wel.

Toestel voor armen

Nu blijkt in een statement tegenover hetzelfde medium dat de app per ongeluk in de V.S. gelanceerd werd. Device Lock Controller moest alleen in Kenia beschikbaar zijn, waar Google de app samen met een provider uitbracht.

Het idee is dat arme Kenianen door middel van een afbetaling alsnog een goedkope smartphone kunnen krijgen. Die toestellen draaien op Android Go en zijn doorgaans spotgoedkoop vergeleken met de westerse standaard. Kunnen de afnemers daarentegen niet meer betalen, dan maakt de provider de smartphone onklaar.

Lees ook: Google Play Store: Netflix en Spotify moeten gaan betalen!