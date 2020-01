Google leest voortaan je appjes voor

Of je er ook echt gebruik van gaat maken?





De Google Assistent kan weer iets nieuws. Het is voortaan mogelijk om de spraakassistent je appjes voor te laten zien. Het gaat hier om binnengekomen notificaties. Reeds gelezen appjes binnen WhatsApp kan de assistent niet voorkauwen.

Deze nieuwe functionaliteit staat buiten de mogelijkheden die al eerder kon met Google Assistent. Zo kun je WhatsApp bedienen met je stem door te zeggen “stuur een appje naar” gevolgd door de naam van de persoon.

Het is wel oppassen met de nieuwe functie. Je wil niet dat Google appjes gaat voorlezen als je in een ruimte met andere personen zit. Wat als je nu net een vrij persoonlijk appje binnenkrijgt? Het is dan ook vooral een feature voor als je alleen bent.

Google Assistent kon al in het Engels appjes voorlezen. Vanaf heden kan het dus ook in het Nederlands. Het werkt vooralsnog alleen op Android. Zeg “Hey Google, lees mijn berichten” om de assistent binnengekomen appjes voor te laten lezen. Ook binnengekomen SMS’jes of andere berichten zullen worden voorgelezen. Aangezien we hier in Nederland veel met WhatsApp werken is deze applicatie het meest relevant.