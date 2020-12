Google, LinkedIn, Microsoft steunen WhatsApp in rechtszaak - Apparata

Onder andere Google, LinkedIn, Amazon en Microsoft steunen WhatsApp in een spraakmakende rechtszaak tegen NSO Group.

Een waslijst aan grote tech-bedrijven, waaronder Google, LinkedIn en Microsoft, hebben steun uitgesproken voor WhatsApp. De chat-app van Facebook spande recentelijk een zeer interessante rechtszaak aan tegen een bedrijf genaamd NSO Group. Het Israëlische bedrijf zou via WhatsApp voor niet genoemde regeringen hebben gespioneerd. Dit weten we over de zaak.

Google, LinkedIn, Microsoft én WhatsApp tegen NSO Group

WhatsApp sleepte NSO Group vorig jaar voor de rechter omdat die laatste een heel smerig businessmodel zou hebben. Het spionagebedrijf verkocht een spyware programma genaamd Pegasus aan niet ontdekte overheden. Die zouden vervolgens via WhatsApp en diens kwetsbaarheden bij gebruikers ingebroken hebben. Het zou gaan om ten minste 1400 journalisten en mensenrechtenorganisaties.

Maar volgens NSO Group verdienen ze immuniteit, omdat ze voor overheden werken. Dat erkende een Amerikaanse rechtbank verrassend genoeg ook. Hierdoor kan WhatsApp niet achterhalen wie of wat van de spyware gebruik heeft gemaakt.

Daarom schrijven enkele gigantische tech-bedrijven een zogenoemde amicus curiae. Dit is een toevoeging van iemand (in dit geval meerdere partijen) die hun expertise of mening geven in een rechtszaak, zonder daar zelf deel van uit te maken.

Onder andere Microsoft, Google, LinkedIn, GitHub en Internet Association (die onder andere Amazon, Facebook en Twitter representeert) ondertekenen de steunbetuiging. Hiermee steunen de tech-bedrijven WhatsApp en proberen het Amerikaanse gerechtshof te overtuigen dat NSO Group geen immuniteit gegund mag worden.

De gemeenschappelijke steunbetuiging is best bijzonder, want het komt niet vaak voor dat zo’n beetje de gehele mainstream tech-industrie zich achter een concullega schaart. Het gaat hier natuurlijk om meer dan geld; het gaat om mensenrechten. Dit verhaal gaat daarom vast nog een staartje krijgen.

Via: TechCrunch