Google lost de kapotte Google Foto´s-functie half op

Er is iets mis bij de Android-gebruikers, maar de kapotte Google Foto´s-functie is nu een soort van opgelost.

Google heeft eindelijk een belangrijke functie van Google Foto’s ingeschakeld die de Android-app al jaren mist. Aan de fix moet echter nog worden gewerkt en het is verre van perfect. Maar toch is het een stap in de goede richting.

Kapotte Google Foto´s-functie

Tot voor kort moesten Android-gebruikers, en alleen Android-gebruikers, door hoepels springen om een ​​foto te verwijderen. Dit terwijl ze deze vanuit een Google-fotoalbum bekijken. Volgens een rapport van Android Police heeft Google nu een update uitgebracht die het probleem gedeeltelijk verhelpt. Voorafgaand aan deze update moesten Android-gebruikers in de hoofdfeed zoeken naar elke foto die ze willen verwijderen en ze in plaats daarvan naar de prullenbak verplaatsen.

Google erkent dus dat er een probleem is dat aangepakt moet worden. Daarom heeft het bedrijf voor Android-gebruikers een nieuwe ‘verplaatsen naar prullenbak’-optie gegeven. Deze is toegankelijk via het menu ‘drie stippen’ rechtsboven bij het bekijken van een foto. Eigenlijk raar, want deze optie is al jaren beschikbaar voor iOS- en webversies van Google Foto’s.

Beperkte oplossing

Niet alles is nu opgelost. Het is namelijk beperkt tot privé-albums. Dus als je een foto uit een gedeeld album wilt verwijderen, moet je het nog steeds op de oude manier doen. De kapotte Google Foto´s-functie is dus niet helemaal gemaakt. Een dergelijke beperking bestaat niet voor iOS– en internetgebruikers. Het is onduidelijk waarom Google de functionaliteit niet volledig recht heeft getrokken met de iOS-versie. Maar met een beetje geluk zal Google het tweede deel van dit probleem in een toekomstige update oplossen.