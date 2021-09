Google luistert en voert veel gevraagde toepassing in

Google luistert wel naar haar gebruikers en voert een toepassing in waar velen van ons om gevraagd hebben.

Iedereen herkent het logo wel van Google, maar ook de karakteristieke witte zoekpagina. Wil je wat zoeken dan ben je gelijk wakker van het fel witte scherm. Voor de mensen onder ons die last hebben van migraine, niet echt fijn. En sommige vinden het gewoon lelijk en zouden het zelf willen aanpassen. En dat kan binnenkort.

Google voert toepassing in

Ja, je kunt het aanpassen. Nee, je hebt niet veel opties. Je kan namelijk binnenkort het witte scherm veranderen in zwart. Dat is het. Sorry, ik kan er niet meer van maken. Google heeft bedacht dat dit voldoende is en geef je dus twee opties: wit of zwart. Google is Google niet als de functie niet uitvoerig is getest. En dat hebben ze dus gedaan de afgelopen maanden.

Wanneer je de meest gebruikte zoekmachine op Windows 10 of MacOS gebruikt, krijg je toegang tot het nieuwe thema. De zoekfunctie is helemaal voorzien van een donker thema. Het wit is compleet weg en maakt plaats voor grijstinten en veel andere donkere kleuren. Het is een stuk rustiger voor je ogen.

Donkerder

Eerder introduceerde het bedrijf dezelfde kleuren voor de zoekmachine voor Android. Daarna is de desktopversie getest, maar nu is Google zover om het uit te rollen voor iedereen. Ook als je de zoekmachine gebruikt in je browser kan je hem donkerder maken. Je krijgt vanzelf een melding dat het nieuwe thema er is. Je kan dit overigens in elke browser doen.

Mis je de melding? Dan is er geen man overboord. Je kan het alsnog zelf instellen door naar Instellingen te gaan en dan naar Voorwaarden-> Privacy. Je komt dan in menu, klik op zoekinstellingen. Kies de bovenste optie en ga naar Weergave. Daar kan je het donkere thema vinden.