Google maakt Meet nu nog langer gratis - Apparata

Foto @Google

Google blijft nog langer unlimited Meet videobellen gratis aanbieden aan iedereen met een Gmail-account. De reden is overduidelijk.

Sinds de pandemie in 2020 begon is premium videobelservice Meet van Google gratis. Nu iedereen thuis moet werken is een dergelijke dienst natuurlijk relevanter dan ooit. Daarnaast zal Google zich ook wel realiseren dat er genoeg gratis alternatieven zijn voor hun service. Daarom laat de zoekgigant in een Tweet weten dat Meet nog langer onbeperkt gratis beschikbaar zal blijven.

Google Meet gratis

Google overweegt al sinds april 2020 om een limiet in te stellen voor gebruikers van Meet. De belservice is voor iedereen met een Gmail-account gratis. Het limiet is daarentegen een uur. Voor gesprekken langer dan dat moet je uiteindelijk betalen.

Het zogenoemde unlimited bellen maakt gesprekken van maximaal een volledige dag (24 uur) mogelijk. Dat blijft vooralsnog ook gratis. In eerste instantie zou gratis Google Meet unlimited tot september 2020 beschikbaar zijn. Dat werd opgeschoven naar eind maart van 2021. Nu blijkt dat gebruikers nog langer gratis van de dienst gebruik kunnen maken; Meet blijft vooralsnog tot 30 juni helemaal gratis.

We’re continuing unlimited #GoogleMeet calls (up to 24 hours) in the free version through June 2021 for Gmail accounts → https://t.co/fqBTmoNPBW pic.twitter.com/Ax0fmbRvqr — Google Workspace (@GoogleWorkspace) March 30, 2021

Hoewel Google niet specifiek laat weten waarom het gratis onbeperkt bellen nog verder verlengd wordt, kunnen we wel een gokje wagen. De pandemie is uiteraard nog steeds niet voorbij. Google wil zo lang mogelijk mensen binnenhalen, nu de vraag naar videobellen zo groot is.

En hoewel de vaccinatie in elk geval in Nederland redelijk goed verloopt, zou het zomaar kunnen dat de mensheid zelfs in juni van 2021 nog niet van corona af is en Google wederom unlimited Meet-tijd gratis blijft aanbieden..