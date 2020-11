Google maakt oneindige Bad Guy video, probeer het zelf - Apparata

Of nou ja video, eigenlijk is het een Bad Guy loop naar het populaire liedje van Billie Ellish.

Een ongelofelijk populaire popsong is Bad Guy van Billie Ellish. Niet alleen werd het in de hoogtijdagen grijsgedraaid op de radio, ook op het internet was het lied een hit. Dit heeft ervoor gezorgd dat ontzettend veel mensen een cover hebben gemaakt van de track. En waar deel je een video van zo’n cover? Juist, op YouTube.

Aan de hand van duizenden en duizenden Billie Ellish – Bad Guy covers heeft Google iets gaafs gedaan. Het Amerikaanse techbedrijf heeft een loop gemaakt van de track op basis van al die covers. Google doet dit om het feit te vieren dat het oorspronkelijke lied de miljard views is gepasseerd op YouTube.

Het gave is dat alle verschillende covers in een blender zijn gegooid voor de loop. Aan de hand van zelflerende software worden de covers in juiste volgorde gezet, zodat niet alles kriskras door elkaar klinkt. Check het vooral zelf even uit als dit vaag voor je klinkt.

Je kunt het zelf ervaren door naar de Infinite Bad Guy website te gaan. Gedurende je kijkbeurt worden statistieken bijgehouden. Ook krijg je achteraf te zien welke covers je allemaal gezien hebt. Best vet gedaan toch?