Google maakt TV-fabrikanten kapot als ze overlopen

Amazon is ondertussen in Nederland aanwezig en het miljardenmerk probeert ook de TV-industrie over te nemen. Amazon Fire TV zou daarbij het antwoord zijn op bijvoorbeeld OnePlus TV, maar daar steekt Google keihard een stokje voor.

TV’s die Amazon Fire TV zouden willen ondersteunen worden namelijk zonder pardon gepakt door Google. Dat melden insiders aan Protocol. Kennelijk moeten fabrikanten die Google Android TV of zelfs smartphones met Android maken (met Google Services, dus Huawei is hier niet meegeteld) akkoord gaan met de voorwaarde dat ze geen elektronica met zogenoemde Android-forks uitbrengen.

Daaronder valt dus ook Fire OS, het besturingssysteem van Amazon voor smart TV’s. Dit OS is gebaseerd op Android en daarmee dus een fork op Android. Mocht een fabrikant zoals bijvoorbeeld Samsung dus één TV uitbrengen met Fire OS, dan schenden ze de overeenkomst en wordt de licentie voor Google Services – ook op smartphones – ingetrokken.

Volgens Google is deze regel ingesteld met het oog op compatibiliteit. Alles dat op een Android-smartphone werkt moet ook compatibel zijn met bijvoorbeeld een Google Android TV. Een fabrikant die smartphones met Android maakt wordt zo anderzijds gewoon weerhouden van het maken van TV’s met een ander OS dan dat van Google.

Stevige ondermijning van de concurrentie als je het aan mij vraagt. En we weten allemaal dat Google hier überhaupt een handje van heeft, evenals veel andere grote techbedrijven. Google zelf heeft nog niet gereageerd op deze regel en het is onduidelijk of het de zogenoemde Android Compatibility Commitment ook handhaaft.

