Google Maps helpt je door luchthavens en winkels navigeren - Apparata

Nooit meer verdwalen in luchthavens en winkels, want Google Maps gaat je helpen navigeren.

Geef het maar toe. We zijn allemaal een keer de weg kwijtgeraakt op een groot onbekend vliegveld of een groot winkelcentrum. Alles lijkt zo op elkaar en ondanks alle wegwijs bordjes ben je toch je oriëntatie verloren. Google Maps gaat je helpen met het toevoegen van indoor navigatie op luchthavens en in winkels.

De functie is gekoppeld aan de Live View augmented reality feature van Google Maps. Een aantal winkelcentrums en luchthavens krijgen ondersteuning vanuit Maps. Daarnaast heeft de navigatie app nog een belangrijke update. Routes worden meer eco-vriendelijk berekend voor jou als gebruiker. Zo kijkt Google ook naar de luchtkwaliteit op de route en het weer, aldus het bedrijf in een blog post.

Als we straks weer kunnen en mogen reizen, dan zit daar hopelijk ook een voor jou ondersteunende luchthavens en/of winkels tussen met Google Maps. Onder winkelcentrum in het Amerikaanse Newark, Los Angeles, Chicago, Long Island, San Francisco, San Jose en Seattle krijgen ondersteuning van Google. Ook op de luchthavens van onder andere Tokio en in Zurich kun je gebruik maken van de indoor Google Maps navigatie. De komende maanden begint de uitrol op Android en iOS. Precies op tijd voor je volgende vliegvakantie, hopelijk.