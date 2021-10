Google Maps introduceert speciale functie

Apple

Navigeren doet iedereen, we gebruiken daar vaak Google Maps voor. En het komt nu met een speciale functie.

Navigeren doen we natuurlijk veel in de auto. Maar steeds meer mensen gebruiken het ook voor op de fiets. Daarom komt het nu met een handige functie daarvoor. Google Maps heeft al jaren fietsroutebeschrijvingen, maar maar geen speciale navigatiemodus voor diegenen die graag op twee wielen van plaats naar plaats reizen. Dat verandert de komende maanden met de introductie van een functie genaamd lite-navigatie.

Google Maps met speciale functie voor fietsers

Met de stapsgewijze functionaliteit waar Maps bekend om staat, kunt je met deze tool belangrijke details over je huidige reis bekijken. Zonder dat je het scherm van je telefoon aan moet houden. Je hoeft ook niet de volledige stapsgewijze interface in te voeren om de functie te gebruiken. In één oogopslag kan je ook je huidige aankomsttijd en eventuele hoogteverschillen zien.

Fietsen is natuurlijk gezond, maar ook goed voor het milieu. Want dan laat je meer je auto staan. Het bedrijf kondigde de introductie van lite-navigatie aan als onderdeel van een bredere inspanning met betrekking tot duurzaamheid. Dus zoals je je misschien kunt voorstellen, is dit niet de enige fiets gerelateerde aankondiging die het bedrijf had. Het deelde ook mee dat informatie met betrekking tot het delen van fietsen en scooters beschikbaar is in 300 steden wereldwijd.

Milieuvriendelijk

Ook voor de auto komt het bedrijf met een milieuvriendelijke autoroutering. Deze is nu beschikbaar in Amerika. Met de uitrol van vandaag toont Maps de meest brandstofefficiënte route die je naar een bestemming kunt nemen, naast de snelste route zoals altijd. De tool geeft ook je relatieve brandstofbesparing weer als je besluit de efficiëntere route te volgen. Google schat dat de functie kan helpen voorkomen dat maar liefst 1 miljoen ton koolstofemissies in de atmosfeer terechtkomen. Dat is ongeveer het equivalent van 200.000 auto’s van de weg halen.

Het bedrijf verwacht ergens in 2022 milieuvriendelijke routering naar Europese landen uit te rollen.