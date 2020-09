Google Maps is weer terug voor Apple Watch - Apparata

Na enkele jaren van afwezigheid is Google Maps terug voor Apple Watch. Zo werkt het.

Techgiganten Apple en Google gaan wederom met elkaar in zee. Eerder dit jaar kondigden de bedrijven hun eerste grote samenwerking aan. Nu is er een kleine kers op de taart voor Apple Watch-bezitters. Google Maps komt namelijk na 3 jaar afwezigheid terug naar de Apple Watch. Zo gaat het in z’n werk.

Google Maps voor Apple Watch

Navigatiegigant Google Maps komt terug naar de Apple Watch via WatchOS. De app is waarschijnlijk de grootste navigatie-tool op aarde. En die komt nu dus terug naar een van de meest populaire slimme horloges.

De terugkomst van Google Maps werd vorige maand al aangekondigd. Nu rollen de twee een update uit waarmee de app ook daadwerkelijk te gebruiken is. Uiteraard kun je alle functies van Maps verwachten voor je Apple Watch. En dat is ontzettend handig, zeker als je te voet of op de fiets bent. Dan is je smartphone iedere keer voor je gezicht houden immers een beetje link of zelfs gevaarlijk. Sterker nog, op de fiets mag het niet meer, maar af en toe spieken op je horloge is vooralsnog geen probleem.

Zo werkt het

Als je de nieuwste versie van WatchOS hebt en de nieuwste versie van Google Maps op je iPhone, dan werkt alles zoals je verwacht. Op je horloge zie je constant hoe je moet navigeren. Grote pijlen in combinatie met afstandsindicaties geven aan waar en wanneer je moet afslaan. Ook toont het slimme horloge de beoogde aankomsttijd.

Helaas kun je geen nieuwe routes aanvragen via de Apple Watch. Daarvoor moet je een nieuwe navigatieopdracht op je iPhone invoeren. Ook zie je – in tegenstelling tot Apple Maps – geen daadwerkelijke kaart. Wel geeft het horloge je haptische feedback wanneer je al dan niet moet afslaan. Zo stroomlijnen Google en Apple het navigeren een beetje.

