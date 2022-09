Energiezuinige route plannen met Google Maps

Sommigen besparen energie voor het klimaat. Anderen besparen energie om veel geld te besparen in deze dure tijd. Google Maps gaat daar nu een beetje bij helpen met de energiezuinige route. Hoe? Je leest het in dit artikel.

Energiezuinige route kan veel brandstof besparen

Met elektriciteitsprijzen die de euro per kilowattuur naderen, is elektrisch rijden niet meer zo voordelig als eerst. Ook benzine en diesel zijn natuurlijk niet goedkoop.

Daarom is het des te belangrijker als je een elektrisch voertuig rijdt, dat je de meest energiezuinige route kan kiezen. Denk dan bijvoorbeeld aan een route met de wind mee. Of juist een beschutte route als je tegen de wind in rijdt. Verder zijn ook kruisingen, stoplichten en hellingen bekende energievreters. En een file natuurlijk.

Snelweg is vaak draaikolk in je tank

En met de snelweg ben je meestal wel snel op je bestemming, maar er ontstaat dan wel een kolk in je brandstoftank. Je moet namelijk omrijden naar de afslag en de luchtweerstand is als je hard rijdt natuurlijk ook hoog.

Als je je route een beetje slim kiest, kan je dus behoorlijk wat energie besparen.

Zo moet het er uit gaan komen te zien. Bron/copyright: Google, fair use

Per type motor de meest energiezuinige route

Helaas is het bij het schrijven van dit artikel, halverwege september 2022, nog niet mogelijk om in Google Maps te kunnen gaan zoeken op de meest ecologische manier. Volgens Google zal deze functie in Amerika en Europa uitgerold worden rond het begin van oktober.

Gebruikers kunnen een keuze maken uit wat voor type voertuig ze rijden: een benzinevoertuig, hybride voertuig, dieselvoertuig of een elektrisch voertuig. Wel heeft Google alvast een animatie gemaakt van hoe het er allemaal uit gaat komen te zien. Die vind je boven deze paragraaf. Het ziet er best wel veelbelovend uit.

Google maakte bij het ontwikkelen deze handige tool gebruik van de expertise van Europese en Amerikaanse milieuorganisaties van de respectievelijke overheden.