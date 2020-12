Google Maps Street View heeft voortaan jouw hulp nodig - Apparata

Foto @Google

Google Maps gaat smakelijk gebruik maken van jouw smartphone voor beelden in Street View. Zo werkt het.

Google maakt wederom handig gebruik van hun gebruiker door Google Maps Street View een flinke update te geven. De iconische auto’s zullen nog steeds blijven rondrijden, maar nu kan jij die rol ook overnemen. Gebruikers kunnen straks zelf foto’s van hun omgeving nemen en die uploaden naar Google. Zo wil de zoekgigant ervoor zorgen dat een nóg groter deel van onze planeet via Street View toegankelijk is.

Google Maps Street View gebruikt je foto’s

Google lanceert een nieuwe functie voor Street View, zo kondigt het bedrijf in een blogpost aan. Gebruikers in selecte gebieden, waaronder Toronto, New York, Austin, Nigeria, Indonesië en Costa Rica, kunnen nu eigen foto’s uploaden. Vervolgens kunnen gebruikers van de navigatiedienst dus de user generated foto’s in Street View zien.

Hoewel onze eigen Street View voertuigen meer dan 170 miljard foto’s van een omtrek van 10 miljoen mijl om de planeet hebben geschoten, zijn er nog steeds veel niet gedocumenteerde delen van de wereld. Bijdragen van gebruikers zullen aan Street View op Google Maps worden toegevoegd als blauwe puntjeslijnen. Stafford Marquardt, Product Manager bij Google

Knap staaltje A.I.

Het klinkt overigens heel eenvoudig, wat foto’s van locaties uploaden naar Google. Maar de functie is al maanden in beta, omdat er één fundamenteel verschil tussen jouw smartphone-camera en die futuristische auto’s is. Een smartphone-camera maakt namelijk ‘2D’ foto’s, terwijl zo’n auto 360 graden om zich heen kan kijken.

Dus Google heeft een oplossing moeten bedenken, in de vorm van geavanceerde A.I. Geüploade foto’s worden automatisch gedraaid, aan elkaar gelijmd en passend gemaakt. Kortom, er is geen 360-camera meer nodig; iedereen kan Street View foto’s toevoegen aan Maps. Tenminste, iedereen met een ARCore-compatible smartphone.

Google zal naar verloop van tijd de nieuwe feature voor nieuwe regionen uitbrengen. Of en wanneer de Benelux in aanmerking komt, is niet bekend.

