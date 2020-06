Google Maps Street View maakt uitstapje: luchtvervuiling

Google Maps Street View brengt meer in kaart dan alleen de weg, want Google laat nu per straat luchtvervuiling zien.

Met iedere update wordt Google Maps in Street View weer een stukje beter. Maar naast het aangeven van routes en het weergeven van locaties van restaurants onthult Google iets nieuws. Samen met een bedrijf genaamd Aclima meet de zoekgigant namelijk luchtvervuiling. En nee, de conclusie is niet oud nieuws zoals ‘de aarde wordt warmer’. De data geeft namelijk hyper-lokaal luchtvervuiling weer.

Google Maps Street View brengt luchtvervuiling in kaart

Google Street View auto’s werden de afgelopen 4 jaar in de Amerikaanse staat Californië uitgerust met een meetinstrument van Aclima. Hiermee werd tot op het blok nauwkeurig de vervuiling van de lucht gemeten. Google deed maar liefst ruim 40 miljoen individuele metingen van smog, roet, zwarte koolstof, stikstofoxiden, kooldioxide en methaan. Onderzoekers kunnen de dataset hier gratis opvragen.

Wat maakt het uit? Heel veel

Nu klinkt dat op het eerste gezicht een beetje als een gimmick. Maar data wees al snel uit hoe absurd veel impact plaatselijke luchtvervuiling op iemand leven kan hebben. Aan de ene kant van een blok kan de lucht minimaal vervuild zijn. Een straat verderop kan dat tot wel 8 keer zo erg zijn. Je kunt je dus voorstellen dat als je tientallen jaren in zo’n hotspot leeft, je in principe gewoon een kettingroker bent. In gebieden met extreem vervuilde lucht is de kans op hart- en vaatziekten bijvoorbeeld veel hoger dan normaal.

Google’s onderzoek met Street View en Aclima kan op de lange termijn grote impact hebben over hoe we naar milieuvervuiling kijken. Ik bedoel, onze vrienden van Autoblog zullen niet per se blij zijn met de stikstof-maatregel die zegt dat je maximaal 100 mag rijden. En zelfs een milieuactivist moet toegeven dat de oplossing in beetje omslachtig is. Maar als je eenduidig kunt laten zien hoe vervuild een gebied of in dit geval zelfs straat is, kunnen wetgevers maatregelen op maat maken.

Google gaat het lokale onderzoek naar luchtvervuiling met 50 nieuwe Google Maps Street View auto’s uitbreiden. De auto’s zullen wereldwijd opereren, maar waar precies is nog niet helemaal duidelijk.

