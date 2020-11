Google Maps toont interessante stats over Nederland - Apparata

Weten wat er speelt in Nederland qua bewegingen, Google Maps brengt het mooi in beeld!

Maps is niet alleen een handige tool voor navigatie. Google Maps kan ook gebruikt worden om grote datarapporten van te maken, bijvoorbeeld over Nederland. Het Amerikaanse techbedrijf heeft interessante stats gedeeld met betrekking tot ons kikkerlandje.

Restaurant reserveringen

Een direct gevolg van de pandemie is dat er veel meer restaurant reserveringen hebben plaatsgevonden de afgelopen maanden. Toen de horeca nog open was tenminste. Voorheen reserveerde je eigenlijk alleen als het nodig was. Dit jaar is het echter een verplicht iets geworden. Tussen december 2019 en oktober 2020 nam het aantal reserveringen binnen Google Maps in Nederland toe met 211%.

Om op dit vlak een dienst te verlenen komt er binnenkort een mooie update naar Maps. Het zal mogelijk worden om je reserveringen te raadplegen via het platform van Google.

Nederlanders willen meer ontbijten

Blijkbaar zijn wij in Nederland meer geïnteresseerd in het nemen van een ontbijtje, aldus de data van Google Maps. In Nederland nam de interesse in ‘ontbijt’ met 70 procent toe sinds maart. De meeste interesse toonden gebruikers de afgelopen maand in kebab, gevolgd door ontbijt en ramen. Ja, wij verzinnen het ook niet.

Realtime situatie OV

Het is belangrijk om in deze tijden drukte zoveel mogelijk te vermijden. In december introduceert Google Maps de mogelijkheid in Nederland om realtime de situatie in het OV in te zien. Google Maps kan zien hoe druk bezet de buslijn, treinverbinding of metroverbinding is in realtime.

Rustig in de supermarkt

Uit de data blijkt verder dat je het beste op dinsdag, woensdag en donderdag om 10.00 boodschappen kunt doen. Dan is het lekker rustig. Zaterdag om 15:00 is het het drukst. Bij de apotheek geldt voor alle werkdagen dat 8.00 ‘s ochtends, direct bij opening, de rustigste tijd is en vrijdagmiddag om 15.00 de drukste tijd. In de Nederlandse parken is het op zondag het drukste, tussen 13:00 en 15:00.