Google Maps is verder verbeterd en dat merk je

Ook Google Maps wordt Corona-proof, maar er is meer.

Google Maps wordt steeds verder uitgebreid. We zien bij de laatste updates dat Google ook in staat is snel in te spelen op de actualiteit. Alle genoemde features zijn in Nederland op Android-smartphones al te bekijken. De update van de mogelijkheid om live locatie te delen is nog niet op iOS beschikbaar al lijkt dit wel te komen.

Coronaproof een hapje eten met Google Maps

Een terrasje pakken of even spontaan een hapje buiten de deur eten zit er (voorlopig nog) niet in. Toch ben je het koken wel eens zat en heb je trek in iets lekkers. Dat is geen punt, want met Google Maps kun je nu met een simpele druk op de knop zien waar in de buurt van jouw locatie je eten kunt afhalen en welke restaurants bezorgen. Uiteraard moet jouw favoriete horecabaas dat dan wel aangegeven hebben op zijn Google account.

Alle Corona-updates in de buurt

Ook kun je met één druk op de knop onder de weergegeven kaart direct alle Corona-updates zien. Je kunt zien waar je het laatste nieuws kunt halen, welke maatregelen er gelden en waar je bij jou in de buurt testcenters of apothekers kunt vinden. Makkelijk, toch?

Ook live locatie delen is aangepast

Niet alle updates hebben te maken met het Coronavirus, want Google heeft ook de interface voor het live delen van jouw locatie aangepast. Wanneer je op het icoontje met jouw foto drukt verschijnt er een menu met de optie ‘live locatie delen’. Wanneer je daarop drukt verschijnt jouw contactenlijst en kun je direct een contact selecteren. Je kunt vervolgens gemakkelijk instellen hoe lang je jouw locatie live wil delen.

Uiteraard hopen we dat deze updates niet voor lullige problemen zorgen. Als je je overigens verveelt tijdens de reis of de lockdown kun je natuurlijk altijd ook een beetje spelen met Google Search.

Foto: Pixabay