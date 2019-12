Google Maps wijst je nu ook de weg op jouw eerste ruimtereis

Navigatiesysteem biedt nu ook gave animaties en buitenaards interessante weetjes.

Inmiddels is Google Maps hard op weg om de meest uitgebreide en populaire navigatie-app te worden. Dit komt onder meer omdat zij hun navigatie steeds uitbreiden met handige functies. Zo zagen we al eerder dat je in kunt stellen dat je alleen over goed verlichte wegen naar huis wilt rijden.

Ook zagen we dat je de snelheidslimieten en flitsers kunt laten weergeven. De toevoeging die we deze keer spotten heb je wellicht niet vaak nodig als je jouw volgende tripje plant, maar is wel leuk en leerzaam.

Als je namelijk bij Google Maps zo ver mogelijk uitzoomt en dan vervolgens op het icoontje van de globe drukt zie je ineens de hele aarde op jouw scherm. Wanneer je daarna overschakelt op satelliet-beelden en nog iets verder uitzoomt komt er aan de linker kant een menu in beeld waarbij je kunt kiezen uit verschillende planeten.

Vervolgens ga je met een hyperspace-effect dat in ‘Star Wars’ niet zou misstaan op weg naar de planeet of zon van jouw keuze. Tot jouw verrassing zul je dan zien dat je op die planeet verschillende ‘bestemmingen’ kunt aanklikken. Wanneer je dat doet verschijnt er opnieuw een menu aan de linker kant met weetjes over die bestemming.

Afmetingen van kraters, hoe ze aan hun naam komen en ander interessants zie je dan direct voorbij komen. Gek genoeg is de Streetview-optie nog niet aanwezig en kun je (nog) geen aankomst- en vertrekpunt invoeren, maar het is zeker de moeite waard om een kijkje te nemen. Als je op ruimtereis gaat kun je ook binnen kijken aan boord van ruimtestation ISS. Je kunt rustig aan boord rondkijken, maar ook genieten van het fenomenale uitzicht.

Maak jij vandaag nog een ruimtereisje?

Foto: Google Maps