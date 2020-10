Google Nest Secure is het volgende product dat dood is - Apparata

Google stopt de productie en verkoop van beveiligingssysteem Google Nest Secure. Het is het zoveelste product dat Google annuleert.

Veiligheid staat altijd voorop, maar als het gaat om de gadget-verkoop van Google dan geldt dat niet. Google annuleert de productie van hun sensoren en hubs. Het miljardenbedrijf heeft daarentegen een stevig ecosysteem van veiligheid opgebouwd. Is het dan klaar voor iedereen die zo’n gadget heeft aangeschaft? Nou nee, er is ook goed nieuws, mocht je Google Nest alsnog willen blijven gebruiken.

Google stopt met Nest Secure… maar niet helemaal

Google stopt met de verkoop van Nest Secure producten. De officiële winkel geeft al langer een ‘niet meer beschikbaar’ banner aan en nu krijgen klanten een mailtje, verspreid op Reddit. In het mailtje laat Google weten inderdaad te stoppen met de productie van de Nest. Of ja, het Secure pakket met keypad en sensoren. Maar toch komen er nieuwe features en/of software updates uit?

De Google Nest Secure is uitverkocht en we zullen het volledige systeem niet meer beschikbaar maken. We zijn toegewijd om je dezelfde features en software support te blijven leveren die je van Nest Secure gewend bent, inclusief bestaande product integratie binnen het Nest ecosysteem. We zullen ook noodzakelijke beveiligingsupdates blijven doorvoeren en software fixen. Je zal geen verschil ervaren betreffende je Nest Secure ervaring.

Die integratie suggereert dat andere Nest producten eventueel de functionaliteiten van de detectoren en keypad overnemen. Daar geeft Google overigens geen uitleg over. Ook weten we niet precies waarom Google het Nest Secure pakket niet meer maakt.

Google introduceerde recentelijk Nest Wifi in Nederland en België. Of dat goed loopt is niet duidelijk. Wel zou het hele Nest-concept al langer geteisterd worden door matige cijfers en huilende werknemers. Het is natuurlijk aannemelijk dat Google het Next ecosysteem inperkt omdat het niet zo lekker gaat. Maar dan hebben ze het wel lang volgehouden!