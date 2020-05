Google Nest Wifi in Nederland geïntroduceerd voor 259 euro

Nog meer van de Amerikaanse techgigant in huis? Koop dan de Google Nest Wifi.

De Google Nest Wifi is vanaf heden ook verkrijgbaar in Nederland en België. Het apparaatje werd begin dit jaar gepresenteerd door het Amerikaanse bedrijf. We zijn inmiddels een paar maanden verder en nu is ook onze markt aan de beurt.

De Google Nest Wifi is een product dat ervoor moet zorgen dat je overal in huis beschikt over goed draadloos internet. In tegenstelling tot diverse andere Wifi Extenders, is het apparaatje mooi om te zien. Het product is ontworpen om op een kast of tafeltje geplaatst te worden. Zo heb je een ideaal signaal, in plaats van een extender die is weggestopt bij het stoptcontact. Bovendien heb je met de Google Nest Wifi altijd toegang tot de Google assistent, het product is namelijk uitgerust met een microfoon.

Het apparaat werkt via Mesh-wifi. Met dit systeem heb je meer bereik dan een traditionele router door het gebruik van meerdere Wifi-punten. De punten vormen samen één systeem dat door je hele huis voor een sterk signaal moet zorgen.

Prijzen beginnen bij 139 euro voor een Nest Wifi-punt. Let wel, je hebt een Nest Wifi-router nodig om dit product te kunnen gebruiken. Een Nest Wifi-router kost 159 euro. Google heeft de twee producten ook als gebundeld pakket. Dan kost het 259 euro.