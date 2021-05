Google onthult per ongeluk goedkope AirPods-concurrent - Apparata

Foto @Google via 9to5google

Google onthult per ongeluk via Twitter de aankomende Pixel Buds A-Series, een vermoedelijk goedkopere serie oortjes.

In een ondertussen verwijderde Tweet onthult Google een nieuw paar Pixel Buds-oortjes genaamd A-Series. De post werd snel weer van het sociale medium verwijderd, maar niet voordat 9to5google er een screenshot van wist te maken. Naar alle waarschijnlijkheid komt Google met een goedkoper alternatief voor de huidige Buds-oortjes.

Oeps, Google onthult Buds A-Series

De huidige Google Pixel Buds kosten in de V.S. zo’n $179, wat ongeveer in dezelfde prijsklasse als de Apple AirPods ligt. Google onthult met de per ongeluk geposte Tweet daarentegen dat er een goedkoper alternatief aan zit te komen. De Buds A-Series neemt namelijk de naam van de Pixel A-serie telefoons over.

Denk dan aan de Pixel 3a en 4a smartphones, Google’s goedkopere varianten van de vlaggenschepen. Naar alle waarschijnlijkheid zijn de Buds A-Series dus schappelijker geprijsd. Als we de verhoudingen van de Pixel 4-serie erbij pakken, zouden de aankomende oortjes misschien nog maar de helft van de reguliere Buds kosten.

Op de promotionele post pronkt Google tevens met een feature genaamd Fast Pair. Deze nieuwe functie voor Android doet precies wat je zou verwachten; Bluetooth-producten kun je zo gemakkelijker en sneller koppelen met je smartphone. Je krijgt bij toestellen met Android 6 en nieuwer een pop-up of je connectie wilt maken.

Het medium speculeert dat Google de Buds A-Series tijdens het aankomende I/O 2021 zal aankondigen. Dat staat voor eind mei gepland, dus nog enkele weken geduld!