Google ontslaat trouwe medewerker na lekken bizarre info

Google wilde natuurlijk niet dat deze geheime info zomaar op straat kwam te liggen.

Software-ingenieur Blake Lemoine is al zeven jaar trouw in dienst van Google. De beste man werkte er waarschijnlijk naar tevredenheid. Echter, zijn baan bij Google is hij kwijt. Het Amerikaanse techbedrijf heeft de ingenieur ontslagen.

Dat komt omdat Lemoine vertrouwelijke informatie van Google publiekelijk heeft gedeeld. Deze geheime info mocht niet op straat komen te liggen. Volgens de ingenieur heeft de slimme chatbot LaMDA een bewustzijn. Op basis van kunstmatige intelligentie kan de chatbot zichzelf slimmer maken.

Lemoine deed deze uitspraken in een podcast genaamd Big Technology. Hoewel de podcast nog niet publiekelijk was, wist Google al wel van de uitspraken. Het delen van geheime info is voor Google onacceptabel. Ondanks zijn trouwe dienst van zeven jaar werd Lemoine op staande voet ontslagen.

Het project van Google is nog gaande en daardoor niet rijp om informatie te delen met de wereld. De afkorting LaMDA staat voor Language Model for Dialogue Applications. De ingenieur vroeg zich openlijk af of de slimme chatbot geen eigen ziel had.

Google zegt overigens dat LaMDA geen bewustzijn heeft en dat de uitspraken van Lemoine niet kloppen. Het klopt dat de chatbot op basis van kunstmatige intelligentie kan spreken. Echter zo ver als de uitspraken gaan van Lemoine, daar wil Google niets van weten.