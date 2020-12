Google op Baby Yoda en hij komt in je woonkamer - Apparata

Google heeft Baby Yoda toegevoegd aan het lijstje met beschikbare AR-zoekresultaten. Zo komt het figuurtje tot leven.

Met de AR-resultaten van Google kun je objecten via je smartphone plaatsen in een ruimte. Bijvoorbeeld je woonkamer, op je bureau of gewoon buiten. Aan die lijst werden nog niet zo gek lang geleden 50 nieuwe dieren toegevoegd en nu is ook Baby Yoda in Google AR te vinden.

Baby Yoda, tegenwoordig meer bekend als Grogu, is een geliefd personage uit Disney’s The Mandalorian. Aan de hand van een aantal zoekresultaten op je smartphone krijg je de suggestie om het figuurtje via AR tot leven te wekken. Het gaat hier om de “Grogu”, “The Child”, “The Mandalorian” of “Baby Yoda”. Je moet Google wel toestemming geven om gebruik te kunnen maken van je smartphone camera, anders werkt de app niet.

Het klinkt als een gimmick van Google en met een fictief personage als Baby Yoda is dat natuurlijk ook zo. Het kan echter behoorlijk handig zijn om objecten of wezens op ware grootte te zien. Zo krijg je tenminste antwoord op vragen waar je anders nooit het antwoord op te weten zou komen. Bijvoorbeeld, past een giraffe op ware grootte bij jou in de achtertuin?