Google past homepage grondig aan

Iedereen zoekt met de homepage van Google, deze gaat nu aangepast worden. Lees hier wat er gaat veranderen.

Vroeger gebruikte je misschien nog andere zoekmachines, zoals Yahoo of Altavista. Maar deze zijn allemaal weggevaagd door Google. In 1997 werd de eerste stap gezet om deze zoekmachine op te zetten, want toen werd de domeinnaam vastgelegd. Een jaar later verscheen de eerste versie van de zoekmachine. Gedurende al die jaren is de homepage wel aangepast, maar niet heel rigoureus.

The first Google prototype. It was 1997, and it indexed over 25 million pages (Source: WaybackMachine). Today Google's index might comprise billion of pages, yet Google has stopped indexing the whole web since it now comprises trillion of pages! pic.twitter.com/MVGaAtIp0M — FourWeekMBA (@fourweekmba) February 15, 2022

Google homepage

De zoekmachine werd opgericht door twee promovendi aan de Standford-universiteit. Dit zijn Larry Page en Sergey Brin. De naam is een verbastering van het begrip ‘googol’. Dit is de aanduiding voor een 1 met honderd nullen. De zoekmachine zoals wij hem kunnen is krachtig door zijn eenvoud en de goede zoekresultaten.

Door de jaren heen is het zoekscherm best aardig aangepast. Natuurlijk moet er ook geld binnenkomen en daarom zijn er shopmogelijkheden en advertenties toegevoegd. Dat doen ze goed, want het geld stroomt binnen. Tevens is het logo verschillende keren veranderd. Denk aan de kleuren of iets interactiefs. Verder is Google.com gewoon een hele simpele site. Wat juist daarom zo goed bruikbaar is.

Aankomende veranderingen

Google heeft volgens de website 9to5Google besloten om de iconische website drastisch te gaan veranderen. Het zou gaan om het grootste redesign van de webpagina ooit. Er komen straks zes kaarten onderin. Hier kan je verschillende dingen in zien. Denk aan het weer of wat er veel gezocht wordt. Maar ook relevant coronanieuws, lokale evenementen of je aandelen. Klik je erop dan komt je bij de zoekresultaten ervan. Wat wel fijn is, het hoeft niet. Ben je van mening dat deze kaarten alleen maar storend zijn, dan kan je ze uitzetten.