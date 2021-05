Google Pay gaat het gevecht aan met PayPal - Apparata

Google Pay lanceert een nieuwe internationale service die vuur aan de schenen van PayPal legt. De uitrol is vooralsnog wel zeer beperkt.

Google Pay gaat een directe concurrentie met internationaal betaalplatform PayPal aan. Google’s service is gestart met de mogelijkheid om geld internationaal over te maken. Mits alles goed werkt, heeft PayPal hiermee een flink probleem, aangezien Google in sommige gevallen geen commissie vraagt, zo schrijft TechCrunch.

Google Pay biedt PayPal-achtige service

In eerste instantie kunnen gebruikers geld overmaken vanuit de Verenigde Staten naar Singapore en India. Dat kan niet vice versa, wat aangeeft dat het echt om een pilot gaat. Zoals altijd bij Google-producten, zo laat het bedrijf aan het medium weten, begint Google Pay klein. Later zal de service langzaam maar zeker opgeschaald worden.

Vooralsnog werken twee partijen mee aan Google Pay’s internationale ambities. Wise en Western Union verzorgen de service voor Google. Die eerste vraagt een vergoeding voor iedere transactie, afhankelijk van het land van bestemming. Western Union is helemaal gratis. Google vraagt bovenop de eventuele commissie van de banken geen extra vergoeding.

Daarmee zou Google Pay wel eens keihard met PayPal kunnen concurreren. Die laatste vraagt namelijk behoorlijke percentages van internationale transacties. Afhankelijk van het land zou Google Pay dus uiteindelijk een zeer goedkoop alternatief kunnen worden.

Vooralsnog is de service daarentegen maar in zeer beperkte maten beschikbaar. Het is niet bekend wanneer Google de dienst uitbreidt.

