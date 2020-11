Google Pay - Zo gebruik je de betaaldienst in Nederland - Apparata

Foto @Google

Met Google Pay kunnen klanten van Bunq in Nederland vanaf nu contactloos betalen met hun smartphone, smart watch of tablet. Zo werkt het.

Apple timmert al een tijdje aan de weg met hun betaalsysteem Apple Pay. Langzaam maar zeker komt ook Google in actie met hun eigen Pay. Na enkele Europese landen, waaronder Duitsland en België, komt Google Pay nu ook naar Nederland via Bunq. Check hier hoe je de betaalomgeving van Google kunt gebruiken.

Google Pay met Bunq

Vanaf dinsdag 17 november is Google Pay beschikbaar in Nederland, voor mensen die bij Bunq zitten. Zoals de tegenhangen van Apple is ook Google Pay een online portemonnee waar je je geldzaken overzichtelijk kunt regelen. Je kunt er tevens je bankpas(sen) en creditcard(s) mee koppelen.

Vervolgens betaal je met een Android-apparaat contactloos, zonder dat je dus je pasjes nodig hebt. Dat Android-apparaat kan uiteraard een smartphone zijn, maar ook een slim horloge of zelfs een tablet.

Zo gebruik je het

Google Pay instellen is redelijk eenvoudig, maar je moet dus wel bij Bunq aangesloten zijn om van de service gebruik te kunnen maken. Verder heb je een Android smartphone nodig met Android 5.0 (Lollipop) of nieuwer.