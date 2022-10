Google Pixel 7 Pro: voorbij de 30x zoomlens

de Pro editie van de zevende generatie behoudt zijn karakteristieke Pixel vormgeving.

Voor het eerst is de Google Pixel 7 Pro te koop in Nederland. Wat is er zo bijzonder aan deze telefoon?

Google Pixel 7 Pro voor het eerst ook in Nederland te koop

Groot nieuws voor Android telefoonliefhebbers. Voor het eerst gaat Google telefoons verkopen in Nederland, in de vorm van dit vlaggenschipmodel van de zevende generatie en andere modellen. Hiervoor kon je alleen maar met parallelimport uit bijvoorbeeld de Verenigde Staten.

Meest Android compatibele telefoon, en nog voordelig ook

Een belangrijke reden om de Google Pixel 7 Pro te kope,n is dus dat hierop altijd de up-to-date Androidversie wordt geïnstalleerd. Sterker nog: Android wordt ontwikkeld en op maat gemaakt voor Pixel toestellen. Maar er is meer. Zo garandeert Google dat de firmware drie toekomstige Android generaties, dus tot Android 16, meegaat. Veiligheidsupdates gaan zelfs tot vijf jaar. Alleen Samsung biedt een vergelijkbare service.

Ook biedt de Pro veel waar voor je geld, vergelijkbaar met de Chinese toestellen. Google heeft niet bezuinigd op de hardware van deze nieuwste telg in hun smartphonefamilie, waardoor deze telefoon een echte flagship killer is.

Zeer goede camera’s, vergelijkbaar met de iPhone

De Pixels staan altijd al bekend om hun uitstekende camera’s, en de Google Pixel 7 Pro past helemaal in deze traditie. De camera’s van 50 megapixel (hoofdcamera), 12 megapixel ultrawide camera en 48 MP telelenscamera (met tot 5x optische zoom, 30x inclusief softwarematige zoom) en 12 MP selfiecamera aan de voorkant, zijn bijna onovertroffen.

De beelden zijn even scherp als die van een iPhone 14 Pro. Zelfs met een weliswaar wat fletsere, maar meer realistische kleurbalans en dan voor een lagere prijs. Hierbij ook een 5 keer vergrotende telelens.

Tensor G2 AI chip uniek voor de Google Pixel 7 Pro

Hierbij past ook een helder 6,3 inch OLED beeldscherm met de maximale helderheid van 1400 nits. Dit is voldoende om het scherm te kunnen lezen in de volle zon. En de krachtige Tensor G2 chip, ontwikkeld door Google, maakt dat machine learning en kunstmatige intelligentietoepassingen op deze telefoon veel sneller en beter draaien.

Batterij Google Pixel 7 Pro is een zwak punt

Helaas is de telefoon op een punt niet verbeterd. De batterijduur is relatief laag, bij vol gebruik tussen de zes en zeven uur. Dat is een uur minder dan de voorganger. Wel kan deze telefoon redelijk snel worden opgeladen, met de meegeleverde 30 W oplader.

Conclusie: Google Pixel 7 Pro verkleint het verschil met beide topmerken flink

De Google Pixel 7 Pro benadert de prestaties van de nieuwste iPhone en Samsung Galaxy dicht en overtreft deze zelfs op sommige punten. Het prijsverschil met de twee koplopers wordt wel kleiner. Zo betaal je voor de 128 GB editie bijna € 1000, voor de 256 GB editie zelfs bedragen rond de € 1250.