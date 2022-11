Google Pixel Watch, voor liefhebbers van eenvoud

De Google Pixel Watch is de eerste echte smartwatch van Google zelf. Is deze smartwatch opgewassen tegen Apple en Samsung?

Wat is de Google Pixel Watch?

De Google Pixel Watch kan je het beste zien als een soort smartphone zonder simkaart om je pols. Het bevat enkel apps die speciaal geschikt zijn voor smartwatches en anders dan de Fitbit, waar Fitbit OS opdraait, draait hier echt een versie van Android op. Dit is de eerste echte smartwatch die door Google is ontwikkeld. Wat dat betreft, is er dus nu eindelijk ook een smartwatch-variant van de Pixel; Google’s telefoon waarop de nieuwste Android versie getest wordt.

Strak uiterlijk

De forse prijs voor de Google Pixel Watch, tussen de € 300 en € 400, is eigenlijk alleen te rechtvaardigen als je je bedenkt dat dit een soort mini smartphone is. Ook heeft Google zijn best gedaan deze smartwatch prettig om te dragen te maken. Ook is het uiterlijk, in de vorm van de ronde wijzerplaat, strak en elegant vormgegeven. Wat dat betreft, is deze Google Pixel Watch een modeaccessoire die er mag zijn. Maar natuurlijk koop je een smartwatch niet alleen vanwege het mooie uiterlijk. Belangrijker nog is wat je ermee kan. Daarover hieronder meer.

Nauwkeurig, maar met weinig sensoren

Eerst het goede nieuws: de Google Pixel Watch is uitermate nauwkeurig in het meten van de dingen die je doet. Je kan het scherm aanraken. Welke ook behoorlijk helde is, zodat je ook in de volle zon je horloge kan aflezen. Meldingen op je smartphone komen binnen op het horloge en dan kan je vervolgens wat mee doen zoals aangeven dat je een melding gelezen hebt. Het is ook mogelijk om het horloge te gebruiken voor draadloze betalingen. Ook kan je telefoontjes beantwoorden. Een waardevolle functie is de ecg-meter, en een zeer precieze meter van de hartslag.

De minpunten

Een mindere kant is dan weer dat het scherm een beetje aan de krappe kant is. Ook zou je je horloge elke dag moeten opladen, omdat een volle batterij maar 24 uur mee gaat. Tot overmaat van ramp gaat het laden ook langzaam. Het horloge is niet proactief genoeg om te ontdekken dat je bezig bent met sportieve oefeningen, wat bij veel concurrenten wel het geval is.

Ook is er geen valdetectie, wat een nuttige functie is om je te beschermen in noodsituaties. Daarnaast is er nog geen zuurstofmeter ingebouwd. Het aantal apps dat beschikbaar is voor dit OS, is vrij beperkt. Een ander irritatiepuntje is dat de lader alleen voor dit apparaat te gebruiken is.

Conclusie Google Pixel Watch

Google heeft duidelijk zijn best gedaan op het design van de Google Pixel Watch. Wat dat betreft is dit een mooie, prettig te dragen wearable. De (beperkte) functionaliteit die het aanbiedt, vervult het op uitstekende wijze.

Zeker gezien de pittige prijs hadden we wat meer apps en ook valdetectie verwacht. Ben je op zoek naar een smartwatch? Dan kan je, althans technisch gezien, beter een kijkje nemen bij de modellen van Apple of Samsung. Wel is dit horloge qua uiterlijk volgens velen, de mooiste smartwatch die op dit moment te koop is en werkt het verder technisch prima. Een mooie basis dus voor Google om een sterke opvolger te ontwikkelen.