Google Play Music stopt. Zo red je jouw muziek en podcasts

Neem even tijd, want Google Play Music gaat niet gelijk uit de lucht.

Google is op veel terreinen succesvol. Daarom valt het des te meer op dat de muziekstreaming een sector is waar de techreus geen voett aan de grond lijkt te krijgen. Waar we vorig jaar al meldden dat Google Play Music niet langer standaard als App op Android smartphones zou verschijnen is inmiddels bekend dat het doek nog dit jaar definitief valt.

Toch geeft Google haar pogingen om mee te doen met de muziekstreamers niet op. Hoewel men het in 2018 nog categorisch ontkende is het nu toch een feit. Google Music Play gaat op in YouTube Music. De exacte datum is niet bekend gemaakt, maar wel dat dit later dit jaar zal gebeuren.

Hoe redt je jouw muziek van Google Play Music?

Uiteraard wil je jouw favoriete muziek nog even uit de app vissen voordat het spreekwoordelijke licht uit gaat. Dat kan. Als je de YouTube Music app download op jouw Android-toestel of iPhone checkt deze of de Play Music app ook aanwezig is. Als dit zo is zie je een transfer knop in de YouTube Music app. Met die button kun je eenvoudig al jouw muziekbestanden (gekocht of zelf in de app gehaald) overzetten. Het lastige is dat je podcasts niet over kunt zetten naar YouTube Music.

Podcasts overzetten uit Google Play Music

Om jouw podcasts te behoeden voor het digitale zwarte gat heb je een digitale transfertool nodig. Deze heeft Google inmiddels online gezet en werkt met de Google Podcast app, die je ook op jouw smartphone kunt zetten. Via de tool kun je de (concept) podcasts dan eenvoudig overhevelen naar de nieuwe app.

De service lijkt makkelijk, maar inmiddels wordt duidelijk dat er nogal wat beperkingen zijn in YouTube Music (of dat bepaalde diensten die gratis waren nu alleen in de betaalde versie te gebruiken zijn). De vraag is dus of deze omzetting niet juist minder muziekstreamingklanten oplevert. De tijd zal het leren.

Bron: Ghacks.net, afbeelding: Wiki Commons