Google Play Pass (Nederland) is de Apple Arcade concurrent - Apparata

De Google Play Pass komt eindelijk naar Nederland in België. Voor een vast bedrag per maand speel je onbeperkt honderden games.

Sommige gamers kijken misschien een beetje neer op mobiel gamen. Toch zijn games op smartphones verreweg de grootste inkomstenbronnen binnen de industrie. Niet gek dus, dat Google nu eindelijk de Google Play Pass naar Nederland brengt. Het mogen duidelijk zijn dat Google hiermee keihard concurreert met Apple’s gamingservice Arcade.

Google Play Pass naar Nederland

Met de Google Play Pass kunnen nu ook Nederlandse (en Belgische) gamers onbeperkt mobiel gamen voor een vast bedrag per maand. Eerder was de dienst al in de V.S. beschikbaar. Google maakt op de betreffende Nederlandse website bekend dat een maandabonnement €4,99 kost. Per jaar betaal je €29,99. Met andere woorden, die laatste optie kost je omgerekend maar €2,50 per maand.

Momenteel zijn er al honderden games beschikbaar via de dienst. Spellen als Terraria, This War of Mine, Game Dev Tycoon en Star Wars: Knights of the Old Republic zijn allemaal volledige videogames die eerst op andere platformen uitkwamen. Die laatstgenoemde kost normaliter al €11,- en die speel je nu dus via een relatief spotgoedkoop abonnement.

Daarnaast biedt Google met de Play Pass ook enkele ‘gewone’ apps aan waar je normaal voor moet betalen, waaronder AccuWeather en Moon+ Reader Pro. Voor de service geldt tevens dat je Google Play Pass met vijf gezinsleden kunt delen.

Google vs Apple Arcade

Google maakt hier overduidelijk een zet die Apple eerder met Arcade maakte. De iPhone-maker kwam ruim een jaar geleden met de briljante dienst. Die kost hetzelfde als de Google Play pass en heeft ook voornamelijk identieke features.

Uiteraard is concurrentie daarentegen in de praktijk niet echt aanwezig; als je een iPhone hebt, dan heb je alleen de keuze uit Apple Arcade en voor Android-gebruikers geldt het tegenovergestelde.