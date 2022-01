Google Play Store komt met welkome nieuwe functie

Er komt een nieuwe functie in de Google Play Store. Lees hier wat voor functie en wat jij ermee kan doen.

In de Play Store kom je natuurlijk als je even een nieuwe app zou willen downloaden. Nu komt het bedrijf met een functie dat je gaat helpen met aanbiedingen. Ze zijn niet zo creatief geweest met de naam, want het tabblad heet ‘Aanbiedingen’.

Nieuwe functie in Google Play Store

Volgens Android Police verschijnt het tabblad onderaan het Play- scherm. Het geeft aanbiedingen voor games, apps, boeken, games en noem het maar op. De nieuwe functie staat los van het bestaande gedeelte ‘Aanbiedingen en meldingen’. De functie is niet geheel nieuw. Het bedrijf had al eerder een aparte Android-app genaamd ‘Offers’, waarmee je deals op je huidige locatie kon vinden. Echter, dit is al lang geleden. De app stond online in 2011 toen Google Play nog Android Market heette.

“Aanbiedingen is een nieuw tabblad in de Google Play Store-app om u te helpen deals te ontdekken in games en apps voor reizen, winkelen, media en entertainment, fitness en meer”, zei Google in een blogpost. Wanneer je op het tabblad tikt, worden meerdere carrousels weergegeven met aanbiedingen voor filmverhuur, apps, games en meer. Het omvat de verkoop van in-game-items, in-app-aankopen en biedt app-proefversies, merkte Android Police eerder op.

Uitrol

Google neemt wel een slimme stap hiermee. Het huidige gedeelte ‘Aanbiedingen en meldingen’ is in de Store niet gemakkelijk te vinden voor gebruikers. Het nieuwe tabblad staat centraal en biedt hiernaast ook veel meer producten. Je gaat er dus sneller gebruik van maken is de verwachting.

De nieuwe functie wordt al uitgerold naar de VS, India en Indonesië en zal later dit jaar ook op andere markten verschijnen. Of Europa daarbij zit is nog onbekend, maar de verwachting is van wel.