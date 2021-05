Google Play Store laat straks info zien die je toch negeert - Apparata

Vanaf volgend jaar geeft Google je bij iedere app in de Play Store extra informatie over de data die ze van je verzamelen. Dat kun je vervolgens negeren.

Google gaat in de Play Store beter zijn best doen om je te informeren door te laten zien welke data een app van je verzamelt. Met andere woorden, handige info die het grootste gedeelte van de gebruikers gaat negeren. Stiekem is het daarentegen echt wel een handige functie. Ik bedoel, waarom zou een zaklamp-app je foto’s, contacten, favoriete gerecht, pincode en sofinummer nodig hebben?!

Google Play Store toont welke data je afgeeft

Gebruikers van de Google Play Store zien bij iedere app vanaf volgend jaar welke data de gebruiker daarvoor moet afstaan, zo meldt het bedrijf. Het geeft mensen straks een nog beter inzicht in de eventuele keerzijden van een applicatie. Dit is wat de nieuwe sectie van de Play Store zal laten zien:

Welke data verzameld en bewaard wordt. Voorbeelden daarvan zijn je benaderde of exacte locatie, contacten, persoonlijke informatie (zoals naam, email, adres), foto’s en video’s, audiobestanden en opgeslagen bestanden.

Hoe de data gebruikt wordt. Voorbeelden hiervan zijn app-functionaliteit en personalisatie.

Maar laten we even heel eerlijk wezen, bijna iedereen zal die nieuwe data gewoon negeren. Als we een app installeren, moeten we immers al toestemming geven voor bepaalde dingen. Tevens moeten we de gebruikersvoorwaarden accepteren en die leest niemand.

Een klein voordeel is overigens wel dat je direct kunt zien wat een app precies van je nodig heeft. Nog voordat je de app daadwerkelijk installeert, ben je op de hoogte. Dat maakt het selectieproces via de Play Store wat makkelijker. Als je een app eenmaal gedownload hebt, zal je deze niet zo snel weer verwijderen, ook al moet je toestemming geven voor allerlei gekkigheid.

De nieuwe data-sectie van de Play Store zal volgens Google in het tweede kwartaal van 2022 uitgerold worden. Google doet de laatste tijd meer aan bescherming van de gebruiker. Daarover lees je hier meer.