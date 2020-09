Google Play Store: Netflix en Spotify moeten gaan betalen! - Apparata

Google gaat het beleid in de Google Play Store aanscherpen waardoor ook Netflix en Spotify eraan zullen moeten geloven.

Eind vorige week gingen er al geruchten rond dat Google iets nieuws zat te bekokstoven. Ten tijden van virtuele app winkelmonopolies is het nu ook de beurt aan Google om geld te gaan innen. Daarom zullen enkele grote apps, waaronder Netflix en Spotify, binnen een jaar moeten gaan afzien. Is dit de eerste stap richting een nieuw app-systeem waarbij Google en Apple niet meer alle touwtjes in handen hebben? Of zullen ontwikkelaars toch maar gewoon betalen?

Google Play Store gaat handhaven

In een blogpost laat Sameer Samat, Vice President van Product Management, weten dat de regels in de Google Play Store wat worden aangescherpt. Hij benadrukt dat het geen nieuwe regels zijn, maar een herformulering van de oude.

Tussen de regels wil dat zeggen dat Google binnen een jaar hun regels strenger gaat handhaven. Alle apps die van in-app aankomen gebruikmaken, moeten dat via Google’s betaalsysteem doen. Daar wordt vervolgens 30% van iedere aankoop afgesnoept.

En laat twee van de grootste streamingdiensten in respectievelijk de video-entertainment en muziek nu net die 30% omzeilen. Netflix en Spotify moeten binnen een jaar, dus voor 30 september 2021, hun betaalsysteem aanpassen om aan de regels te voldoen.

Google ontwijkt controverse

Deze ontwikkeling komt op een interessant moment in de ‘geschiedenis’ van virtuele app-winkels. Apple staat namelijk al weken hevig onder vuur voor hun beleid in de App Store. Het bedrijf uit Cupertino zou bedrijven oneerlijk behandelen en volgens Epic Games zelfs een monopolie uitbuiten.

Voor Google is het nog niet zover, terwijl de platformen in principe hetzelfde zijn. Wel benadrukt Samat in de post dat Google alleen commissie vraagt van apps die via de Play Store gedownload zijn. En laat Google nou net op Android alle winkels van derden gewoon toestaan; iets waar Apple met enkele uitzondering moeilijk over doet..

Denk bijvoorbeeld aan de Samsung’s Galaxy App Store, waar ontwikkelaars zonder 30% commissie geld mogen innen. Kortom, Google biedt tenminste nog alternatieven aan. Ook is het slim van het bedrijf uit Silicon Valley dat ze ontwikkelaars een jaar de tijd geven om te acclimatiseren. Dat trekt de angel een beetje uit de kwestie.