Google rolt handige Android- functie uit naar meer versies

Google

Deze functie wil jij ook hebben! En daarom rolt Google deze handige Android- functie uit naar meerdere versies.

Google heeft afgelopen zomer Android 11 gelanceerd. Bij deze versie werd een functie toegepast waarbij je niet merkt dat hij wel heel handig is. Het is een functie die de app- machtigingen opnieuw automatisch instelt. Dus als je een app een aantal maanden niet meer gebruikt, kan het besturingssysteem de machtiging intrekken die de toepassing je heeft gevraagd toen je deze voor het eerst installeerde.

Handige Android- functie

En dat is zeker wel een functie die je zou willen gebruiken. Omdat anders deze apps op de achtergrond blijven draaien, en informatie blijven verzamelen. Maar het is helaas alleen beschikbaar op een relatief klein aantal apparaten. Dit omdat de meeste Android-fabrikanten hun apparaten slechts een paar jaar ondersteunen met platformupdates. Gelukkig, dat gaat veranderen.

Vanaf december 2021 zal Google die functionaliteit gaan uitrollen naar alle apparaten met Android 6 (Marshmallow) en hoger, zo heeft het bedrijf gisteren aangekondigd in een ontwikkelaarsupdate. De functie komt met dank aan een Google Play-services-update die het bedrijf zal uitrollen naar “miljarden” apparaten.

Zodra je de nieuwe software op je apparaat hebt staan, is de functie standaard ingeschakeld voor apps die gericht zijn op Android 11 of hoger. Voor die apps die zijn gebouwd voor oudere versies van het besturingssysteem, heb je de mogelijkheid om deze handmatig in te schakelen. Iets meer werk, maar nog steeds nuttig.

Dit is een van die kleine updates van de kwaliteit van leven die de meeste Android-gebruikers zouden moeten kunnen waarderen, omdat het gemakkelijk kan zijn om alle machtigingen te vergeten die je mogelijk aan een app hebt verleend toen je deze voor het eerst installeerde.