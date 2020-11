Google Stadia geeft €130 gratis spullen bij Cyberpunk 2077! - Apparata

Als je Cyberpunk 2077 via Google Stadia koopt, dan krijg je onder andere een Chromecast Ultra cadeau!

Google lanceert een mierzoete deal voor Stadia in combinatie met Cyberpunk 2077. De game – een van de meest langverwachte spellen in tijden – moet duidelijk klanten naar Google’s streamingdienst brengen. Daarom krijg je bij aanschaf van de game via Stadia een gratis controller en Chomecast Ultra! Ofwel, je krijgt €130 aan spullen cadeau voor de prijs van één nu al legendarische game.

Google Stadia Cyberpunk 2077 deal

Google Stadia introduceert de deal van de eeuw; Cyberpunk 2077 voor €59,00 inclusief een Google Stadia controller en Chromecast Ultra ter waarde van bijna €130,-!

Voordelen

De voordelen van de deal mogen duidelijk zijn; je kunt voor de prijs van een Chromecast Ultra gratis Cyberpunk 2077 en een Google Stadia controller krijgen. Of voor de prijs van Cyberpunk een Chromecast en de controller. Ofwel bijna €180 aan gaming/streaming gerelateerde spullen voor €59,99. Simpel!

Nadelen

Niet schrikken, er zitten in principe geen geniepige haken en ogen aan de deal, maar wel wat inherente nadelen. Allereerst (en dit is niet per se een roast van Google Stadia) moet je de game via Google’s service spelen. Tof voor mensen die geen console/PC hebben, maar dat betekent wel dat de game alleen via de dienst te spelen is.

Als je het spel dan in 4K wilt spelen, dan moet je een een Stadia Pro-abonnement hebben à €9,99 per maand. Het gratis abonnement heeft immers een kleine beperking. En mocht je over een jaar of 5 eindelijk klaar met Cyberpunk 2077 zijn, dan kun je de game ook niet meer doorverkopen. Dat laatste geldt natuurlijk ook voor de digitale versies voor alle andere platformen.

Hoe dan ook, de deal is een simpele must-have voor iedereen die de game überhaupt al via Stadia wilde spelen. Niet heel onwaarschijnlijk, gezien het een van de meest grafisch indrukwekkende spellen ooit is. Daar kunnen weinig gaming PC’s tegenop. Ook zal het interessant zijn hoe consoles (nieuw en oud) tegen het spel bestand zijn.

Je hebt tot en met 1 december om te beslissen of je Cyberpunk 2077 via Google Stadia met gratis Chromecast Ultra en controller wilt hebben. Op 10 december komt de game vervolgens officieel uit voor de streamingdienst, PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 en PlayStation 5. Oh, en een next-gen upgrade komt pas ergens volgend jaar.

