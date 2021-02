Google Stadia sluit eigen game studios - Is het einde nabij? - Apparata

Foto @Google

Google sluit al haar exclusieve Stadia game studios per direct en focust zich nu alleen op de gamestreamingdienst. Wat is er aan de hand?

Google sluit alle Stadia studios die exclusieve games aan het maken waren voor de game streamingdienst. De bedoeling is dat Google zich nu kan focussen op de dienst, zonder de last van het maken van eigen games. Zou dit daarentegen als een voorbode gezien kunnen worden voor wat er komen gaat?

Google sluit Stadia game studios

In een blogpost kondigt Google aan te stoppen met het produceren van eigen games voor Stadia, waarmee de twee studios in Los Angeles en Montreal gesloten worden. Beide studios hebben nog geen daadwerkelijke games uitgebracht.

Google stelt dat er voor de meeste getroffen werknemers een andere functie beschikbaar is. Ondertussen blijft Stadia natuurlijk gewoon werken terwijl derden hun games via de cloudstreamingdienst uit blijven brengen.

Google probeert de gebruiker natuurlijk zoveel mogelijk gerust te stellen. En in principe verandert er letterlijk niets voor Stadia-fans, behalve dan het vooruitzicht op een enkele exclusieve game. Die zou Google eventueel nog kunnen aankopen, mochten ze die route willen blijven bewandelen.

Wat is er aan de hand?

Maar in het achterhoofd van menig fan zal een kleine twijfel manifesteren. De betreffende studios werden in respectievelijk 2019 en 2020 opgericht en nu gaat de stekker er alweer uit. Google is notoir voor het lanceren en snel weer opdoeken van services. Deze wending signaleert wel een beetje dat het ook met Stadia totaal niet lekker gaat.

Het nieuws komt zeer kort na een spraakmakende onthulling over Amazon Games Studio. Amazon’s game divisie zou namelijk honderden miljoenen per jaar aan eigen games uitgeven, waarvan er tot op heden 0 uitgekomen zijn.

Er lijkt hier een tendens te ontstaan die traditionele game-ontwikkelaar in het zonnetje zet. De twee miljardenbedrijven, Google en Amazon, gooien gigantische hoeveelheden geld tegen games aan. Ze komen met (toegegeven innovatieve) projecten die op ten duur niet zo lekker lijken te lopen. Alsof absurd grote zakken geld en een hoop industrieveteranen niet genoeg is om een goede game te maken…

Dat blijkt nu wel een beetje; games vereisen passie en toegewijde, persoonlijk geïnvesteerde teams. Honderden miljoenen en een exclusief platform kunnen zeker helpen. Maar als het fundament er niet is, dan moeten zelfs allemachtige bedrijven als Google en Amazon stevig bergopwaarts.