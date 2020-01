Google straft Xiaomi voor (kleine) camera-blunder

Xiaomi liet gebruikers elkaar per ongeluk bespioneren en Google neemt het zekere voor het onzekere.





Vorige week was het even schrikken voor Xiaomi’s Nest Hub-gebruikers want toen bleek na de ontdekking van een Nederlander dat men de beveiligingscamera-feed van andere gebruikers kon ontvangen. Het probleem blijkt niet op een grote schaal te zijn voorgekomen, maar Google heeft terecht tot dusver een stop op de gadget gezet.

Xiaomi liet in een officiƫle reactie op het voorval weten dat er tijdens Tweede Kerstdag een probleem met een cache update was. Daardoor konden gebruikers met een Mi Home Security Camera Basic-gadget via Google Nest Hub plaatjes van andere gebruikers ontvangen.

Het kon fout gaan bij iets meer dan 1000 gebruikers en de mensen die ook daadwerkelijk de bug konden tegenkomen hadden volgens Xiaomi met een slechte netwerkverbinding de update uitgevoerd. Kortom, slechts enkele gebruikers zouden bij het kleine schandaal betrokken zijn.

In reactie daarop heeft Google alle integratie tussen de Google Assistant en Xiaomi’s slimme producten stopgezet. Nadat het Chinese bedrijf wat fixes had uitgebracht zijn alle connecties tussen de twee bedrijven weer hersteld, met uitzondering van de camera in kwestie.

En uiteraard maakt Google hiermee een handige keuze. Okay, slechts een handjevol mensen zou de bug hebben kunnen ervaren. Maar de ironie is hopelijk duidelijk voor Xiaomi; de beveiligingscamera die een persoon zou moeten beschermen, bleek een apparaat waarmee anderen juist willekeurig iemands persoonlijke leven zou kunnen bekijken.

Totdat de Chinese beveiligingscamera weer gegarandeerd goed werkt, stopt Google de samenwerking met de gadget van Xiaomi.

