Google Street View bestaat 15 jaar: de hoogtepunten en cijfers

De wereld geniet al 15 jaar van Google Street View: zo verliep de ontwikkeling en is de huidige stand ervan.

Technologie opent deuren. Zo is een digitale kaart op een telefoon of computer een mooi alternatief voor een papieren kaart. Makkelijker zoeken, meer mogelijkheden om bijvoorbeeld te zoomen en noem het maar op. Iets dat kaarten écht heeft veranderd is Google Street View. Niet geheel toevallig bestaat Street View dit jaar 15 jaar. Dat mogen we vieren met een hoop kijkjes in de keuken bij Google en cijfers.

Google Street View

Laten we eens teruggaan naar het begin. Eén van de oprichters van Google, Larry Page, had het krankzinnige idee om een soort te gekke volgende generatie wereldkaart te maken, waar je de hele wereld kunt ontdekken vanuit je luie stoel in 360 graden-weergave. Zo rond 2007 was dat waanzin, totdat Google toen Street View lanceerde. Het begon in verschillende gebieden in de VS, toen breidde het uit naar andere grote en belangrijke gebieden. Vanaf 2008 begon Google grootschalig scanauto’s in te zetten om alles vast te leggen in de hele wereld. Dit zijn de inmiddels welbekende Google auto’s met 360 graden-camera op het dak die de Street View beelden maken.

Vijftien jaar later is Google Street View niet meer weg te denken. Om praktische toepassingen, zoals even bekijken hoe een locatie eruit ziet als je er eenmaal bent. Toch ook vaak omdat het een gimmick is. Wie heeft er niet al meermaals zijn huis opgezocht op Street View, of wie is er niet wel eens bovenop de Eiffeltoren geweest op zijn computer? De kans dat iets op Google Street View staat is inmiddels groter dan ooit, want er zijn voor Street View meer dan 220 miljard foto’s gemaakt en er is meer dan zestien miljoen kilometer afgelegd.

Populair

Google doet een paar dingen om de vijftiende verjaardag van Street View te vieren. Zo kan je met de nieuwste versie van de Maps-app op Android en iOS nu, net als bij de pc-versie, eerdere opnames van een plek bekijken. Google heeft sinds 2007 een groot deel van de plekken meer dan vijf keer opgenomen, om de kaarten up-to-date te houden. Alle gemaakte opnames op een plek kon je al zien op de browserversie van Street View, maar nu dus ook op je smartphone.

Het andere wat Google doet voor Street View is een collectie geven van hun favoriete opnames. Te beginnen met drie razend populaire plaatsen op de wereld: alle 124 toegankelijke verdiepingen van de Burj Khalifa in Dubai, het hoogste gebouw ter wereld. De Eiffeltoren in Parijs, van boven naar beneden. En de Taj Mahal in Agra, waar ook een Street View-camera uitgebreid langs is geweest. Verder zijn er wat minder bekende plekken uitgelicht die je via Street View móét zien en heeft Google een compilatie gemaakt van acht gave, mooie of geinige foto’s die zijn gemaakt via Street View.

Jij kunt helpen

Google mag dan grootschalig auto’s en mensen inzetten om Street View beelden te schieten, ook jij kunt helpen! Google staat open voor ingediende 360-foto’s op plekken op de wereld. Ook stelt Google hun 360 graden-camera’s beschikbaar voor partners, bijvoorbeeld op plekken waar Google om internationale redenen niet mag binnenkomen. Veel plekken die je ziet op Google Street View zijn dus opgenomen door binnenlandse partners van Google die met een camera op de rug of bovenop de auto door andere teams zijn gemaakt. Die camera heeft vele voertuigen en mensen gezien om beelden vast te leggen, van wandelaars op Machu Picchu tot skiërs in poolgebieden en van gondels in Venetië tot kamelen in de woestijn.

Statistieken

Om de grootheid van Google Street View in kaart te brengen, heeft Google wat cijfers en statistieken meegebracht. Om mee te beginnen: sinds recent zijn meer dan 100 landen volledig te bezoeken via Street View. Zoals gezegd is dat met dank aan 220 miljard foto’s en 16 miljoen gereden kilometers. Nederland werd opgenomen in Google Street View in 2009, vanaf toen kon je virtueel Amsterdam, Rotterdam en Groningen bezoeken.

De top 20 meest populaire landen op Street View is redelijk bijzonder: op één staat Indonesië! De VS en Japan zijn voorspelbaarder, maar ook populaire bestemmingen als Mexico, Brazilië, Italië, Frankrijk en Thailand staan in de top 20. Op plek 20 staat Nederland, men kijkt hier virtueel vooral naar het Anne Frank Huis, het Rijksmuseum, het Van Gogh Museum, Schiphol, de Johan Cruijff ArenA en nog veel meer.

Zandvoort

Ook kijkt men geregeld op Google Street View naar het circuit van Zandvoort, helemaal sinds de F1 hier weer plaats vindt. Google is al bijna 12 jaar niet meer op Zandvoort geweest om beelden te schieten, dus het circuit is niet meer representatief op Street View. Als verjaardagscadeautje aan ons is er vorige week een Street View auto over het circuit geweest om alles vast te leggen anno 2022. Daarover lees je meer in het artikel over Google op Zandvoort, op Autoblog.