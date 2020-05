Google stuurt klant per ongeluk €5200 aan smartphones

Google stuurt per ongeluk niet één Pixel 4, maar een hele doos naar een gebruiker. En het teruggeven van de smartphones is moeilijker dan je zou denken.

De Google Pixel-lijn is momenteel lekker goedkoop. Het toestel van eind vorig jaar is ondertussen een beetje ‘ouder’ aan het worden, wat betekent dat de prijs langzaam omlaag gaat. Voeg daar een actie van Google aan toe waar de Pixel 4 nog maar $500,- (€521 hier in Nederland) kost en je hebt een solide smartphone voor die prijs. Maar één gelukkig klant kreeg een wel heel bijzondere deal; hij ontving er tien voor de prijs van één!

Google per ongeluk vrijgevig

Op Reddit (gespot door AndroidAuthority) vertelt een gebruiker over een bijzondere ervaring met Google. Tijdens een aanbieding van Google bestelde hij een Google Just Black Pixel 4 64GB voor zo’n $499,-. Twee dagen later krijgt hij het.. goed gevulde pakketje binnen. Hij ontvangt een doos met 10 Pixel 4 toestellen erin… Een pakketje ter waarde van $5000,- voor vijfhonderd ballen. Koopje!

Goed hart

De gebruiker voelt zich als de winnaar van een loterij. “Dat voelde maar kort zo. Toen lieten het engeltje op mijn schouder en mijn vrouw van zich horen. En ik wist dat ik maar één keuze had.” Je raadt het al, hij contacteerde Google dat ze een stevige fout gemaakt hadden.

Foto via Imgur

Gerommel bij Google

Je zou denken dat het verhaal daar eindigt. Maar de goedhartige Google-fan moest nog verrassend hard werken om de fout van Google recht te zetten. Nadat hij het miljardenbedrijf contacteert, lijken ze te reageren in ongeloof. Hij moet een foto van het pakket sturen om te bewijzen dat hij ze heeft.

De Reddit-poster moest na iedere interactie met de interactieve helpdesk lang wachten. Uiteindelijk hoorde hij twee dagen niets meer, waarna Google een FedEx ophaalservice zou hebben aangevraagd. Uiteindelijk kwam Google er daarentegen maar 8 ophalen, terwijl de gebruiker er 9 wilde teruggeven. Na weer wat over en weer werd ook de laatste overbodige Pixel 4 los opgehaald.

Kortom, Google gaf mij meer dan genoeg redenen om ze gewoon te houden. Aan de andere kant, als je eenmaal het goede hebt gedaan, dan weet Google hoe het zit. Vanaf dat moment kun je moeilijk zeggen ‘nee grapje, ik heb er maar één’. Hoe dan ook, slordig van Google dat de gebruiker zo veel werk moest steken in het doen van een gunst.

Lees ook: Google Nest Wifi in Nederland geïntroduceerd voor 259 euro