Ook deze Google service gaat naar het kerkhof - Apparata

Google zet een streep door Trusted Contacts, een handige app om in noodgevallen veilig je locatie te kunnen delen. Naar het kerkhof!

Het Google kerkhof zit boordevol projecten die ondertussen niet meer onder ons zijn. Zo ook Google Trusted Contacts, een service die in retrospectief ontzettend handig was. Je hebt nog anderhalve maand om de app te gebruiken voordat je een andere manier moet verzinnen om je naasten gerust te stellen met je locatie.

Op de website van Google Trusted Contacts – of Vertrouwde Contacten in het Nederlands – is een nieuwe banner te zien, zo spot AndroidPolice. De banner laat gebruikers weten dat ze nog tot 1 december hebben om de service te gebruiken. Daarna wordt de betreffende app niet meer ondersteund.

De zoekgigant maakt verder niet bekend waarom het stopt met Trusted Contacts. Natuurlijk is de voor de hand liggende reden dat te weinig mensen de feature gebruikten. Anderzijds zou het ook niet winstgevend genoeg hebben kunnen zijn. Hoe dan ook, naar het kerkhof ermee!

Google’s Trusted Contacts werd 4 jaar geleden geïntroduceerd en is een app waarmee je je locatie aan mensen door kunt geven. Op het eerste gezicht niet heel spannend, maar eigenlijk best wel handig.

Je kunt namelijk een lijst aanmaken met vertrouwde contacten en – bijvoorbeeld als je ’s nachts op pad gaat – snel en gemakkelijk je locatie delen. Denk bijvoorbeeld aan situaties die niet veilig voelen, of als je verdwaald bent en iemand je moet komen ophalen. De feature was dan ook veelal gericht op gezinnen, waarbij pa en ma hun kind zo een beetje in de gaten konden houden.

Maar de handigste feature was wel de nood-functie. Of irritantste feature, vanuit het perspectief van een tiener. Ouders kunnen namelijk de locatie van hun kind opvragen. Reageert het kind niet binnen 5 minuten, dan wordt de laatste locatie doorgestuurd.

Lees ook: Android 11 is definitief klaar met Google Daydream