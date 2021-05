Google verbergt stiekem belangrijke instellingen voor je! - Apparata

Google blijkt niet alleen altijd te weten waar iedereen is, maar het bedrijf verbergt betreffende instellingen zelfs actief.

Een heftige rechtszaak tegen Google onthult wat nare feitjes over de zoekgigant, zo beschrijft Insider. Volgens onthulde rechtbankdocumenten deed Google ongekend goed hun best om bepaalde instellingen te verbergen voor gebruikers. Ze zouden zelfs smartphone-fabrikanten hebben gevraagd om die instellingen beter te verstoppen.

Google verbergt instellingen

Uit de rechtszaak blijkt onder andere dat het praktisch onmogelijk is om je locatie voor Google te verbergen. Ongeacht welke instellingen je gebruikt, dan nog kan het miljardenbedrijf achterhalen waar je bent middels WiFi-gegevens en data van apps die je gebruikt. Het gekste van het verhaal is nog dat ook werknemers van Google in de rechtbank verontwaardigd over de onthullingen zijn.

Dus er is geen manier om je locatie aan derden te geven, maar niet Google? Dat klinkt niet als iets wat we op de voorpagina van [de New York Times] zouden willen zien Google-werknemer tijdens de rechtszaak

Een topman van het bedrijf geeft toe dat je actief je best moet doen om je locatie voor Google te verhullen; alleen door een willekeurig ander thuis- en werkadres in de vullen, in combinatie met bepaalde instellingen, kun je de software voor de gek houden.

Het ergste is nog, Google houdt gebruikers daarnaast zelf ook actief voor de gek, nu blijkt dat het belangrijke privacy-instellingen verbergt. Het bedrijf zou gebruikers actief misleiden en verwarren in de Instellingen. Onder andere LG zou doelgericht gevraagd zijn om bepaalde functies weg te stoppen. Geen van de betrokken bedrijven heeft vooralsnog gereageerd op de onthullingen.

Het nieuws komt enkele weken nadat Google het Privacy Dashboard voor Android 12 aankondigde. Hiermee kunnen gebruikers beter inzicht krijgen in de data die ze ‘betalen’ voor services. Daar heeft eigenlijk niemand iets aan, zo blijkt nu, aangezien het toch niet uitmaakt wat je instelt. En dat is als je de betreffende instellingen überhaupt kunt vinden.

